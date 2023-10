Tuchel gesteht Defensivprobleme beim FC Bayern ein

IMAGO/Ulrich Wagner

Mit der defensiven Stabilität beim FC Bayern nicht komplett glücklich: Thomas Tuchel

Noch steht nicht fest, ob der FC Bayern sein Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken überhaupt austragen kann. Dennoch trat Trainer Thomas Tuchel am Dienstag zur Match-PK an - und äußerte sich dabei zur teils wackeligen Defensive seiner Mannschaft.

Zumindest in der Fußball-Bundesliga kann der FC Bayern mit seinem Torverhältnis zufrieden sein: In neun Begegnungen erzielte der Rekordmeister schon 34 Treffer und kassierte im Gegenzug nur sieben Einschläge im eigenen Kasten.

In der Champions League spielte das Münchner Starensemble hingegen noch nicht zu Null, in drei Partien war der Gegner fünf Mal erfolgreich. Und hätte der türkische Meister Galatasaray in der Vorwoche mehr Kaltschnäuzigkeit an den Tag gelegt, würde die Statistik ganz anders aussehen.

Auch Coach Thomas Tuchel ist sich bewusst, dass seine Schützlinge in der Rückwärtsbewegung noch Luft nach oben haben. "Wir lassen ein bisschen zu viele Torchancen zu", gestand der 50-Jährige am Dienstag vor dem Pokalspiel gegen Drittligist Saarbrücken.

Man sei "in allen Mannschaftsbereichen mit Spielern bestückt, die gerne angreifen", ergänzte der Übungsleiter: "Das merkt man unserem Spiel manchmal an."

FC Bayern: Tuchel nimmt gegnerische Chancen in Kauf

Am kommenden Samstag tritt der deutsche Branchenführer zum Klassiker beim BVB an. Gegen die heimstarken Dortmunder wird eine stabile Defensive von großer Bedeutung sein.

Tuchel dazu: "Wir versuchen, unsere Stärken immer über 90 Minuten zu zeigen. Es stimmt, dass wir dadurch immer mal wieder Spiele haben, wo der Gegner zu Torchancen kommt."

Bislang ist der taktische Plan des Trainers überwiegend aufgegangen, nur im Supercup gegen RB Leipzig (0:3) ging der FC Bayern als Verlierer vom Platz.

Speziell in der Königsklasse muss die Abwehr künftig aber kompakter stehen. Denn: Spätestens in der K.o.-Runde werden Lücken in der Verteidigung von Top-Gegnern gnadenlos bestraft.