"Riesen-Fehler": Sammer warnt Hoeneß

IMAGO/Revierfoto

Matthias Sammer ist aktuell Berater beim BVB

Trainer von Borussia Dortmund, Trainer des VfB Stuttgart, Sportdirektor beim deutschen Fußball-Bund, Sportvorstand beim FC Bayern und aktuell Berater beim BVB und DFB. Matthias Sammer hat nach seiner nicht weniger illustren Profikarriere schon einige namhafte Ämter bekleidet. Nun wendet sich der 56-Jährige mit einer Warnung an Bayern-Boss Uli Hoeneß.

"Es hat mich erschreckt als Uli Hoeneß zuletzt sagte: Vielleicht muss ich umdenken, dass immer ein Fußballer die führende Position in einem Verein übernehmen muss. Ich wollte ihn direkt anrufen und ihm zurufen: 'Uli, bitte denke nicht anders! Das wäre ein Riesen-Fehler!'", erklärte Sammer im "Bild"-Podcast Phrasenmäher.

Im Oktober hatte Hoeneß in der Talkshow "Sonntags-Stammtisch" im "BR" unter anderem gesagt: "Die Berufung von Oliver Kahn als Vorstandvorsitzender war ein großer Fehler!" Worte, die die Ikone der Münchner unter anderem darin begründet sieht, dass Kahn nach seiner Profikarriere eigentlich "überhaupt nicht mehr arbeiten" müsse.

"Ob dieser Spieler dann bereit ist, zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche zu arbeiten, wenn er es nicht mehr nötig hat ... das ist die große Frage. Oliver Kahn hat kürzlich in einem Interview gesagt, ein CEO muss nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Darauf habe ich geantwortet: Aber zwölf sollten es schon sein", so Hoeneß weiter, der ankündigte sein Mantra, nur ein ehemaliger Fußball könne einen Fußballklub richtig und gewissenhaft leiten, treffe vielleicht nicht mehr zu.

"Vielleicht war die Konstellation beim FC Bayern zuletzt nicht richtig"

Ein Umdenken, dass bei Sammer die Alarmglocken schrillen lässt: "Vielleicht war die Konstellation beim FC Bayern zuletzt nicht richtig, aber geh' nicht von deinem Denken weg! Die wichtigste sportliche Führungsposition MUSS ein Fußballer bekleiden. Kein Manager, kein Finanz-Chef, kein McKinsey-Berater oder Silicon-Valley-Typ. Das wäre eine Bankrott-Erklärung für den Fußball und man sieht bereits an vielen Beispielen, wo Manager-Typen statt Fußballer am Werk sind, dass es dem deutschen Fußball nicht gutgetan hat", wendet sich Sammer mit mahnenden Worten an Hoeneß.

Auch aufgrund der überraschenden Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann trennte sich der FC Bayern am Ende der Saison 2022/23 von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn.

Eine Entscheidung, die Sammer durchaus verstehen kann. Kahn habe beim FC Bayern schlicht den falschen Job innegehabt, auch wenn der ehemalige Keeper ihm versichert habe, dass er selbst diese Meinung nicht teile. Auch die Ernennung von Salihamidzic in die Führung des FC Bayern habe ihn einst "verwundert", so Sammer.

"Sportdirektor? Sportvorstand? Diese absolute Führungsposition ist möglicherweise gar nicht sein Naturell und daher war es aus meiner Sicht nicht die richtige Konstellation", stellt der Europameister von 1996 klar.