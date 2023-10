Spielabsage im Pokal: FC Bayern kann wohl aufatmen

IMAGO/Dennis Hetzschold

Der FC Bayern soll am Mittwoch in Saarbrücken spielen

Der FC Bayern muss weiter auf eine endgültige Entscheidung warten, ob das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend (20:45 Uhr) wie geplant stattfinden kann. Nach einer erneuten Platzbegehung gibt es inzwischen aber eine klare Tendenz.

"Die eingeleiteten Maßnahmen zur Bespielbarkeit des Platzes im Saarbrücker Ludwigsparkstadion zeigen Wirkung, der Platz ist deutlich abgetrocknet. Das haben Vertreter der Landeshauptstadt, des DFB und des 1. FC Saarbrücken bei einer Platzbegehung gemeinsam festgestellt", teilte die Stadt Saarbrücken am Dienstagnachmittag mit.

Aktuell seien sich Klub und DFB einig, "dass es derzeit keinen Anlass für eine Spielabsage des morgigen DFB-Pokalspiels gibt", so die Stellungnahme. Letztlich müsse Schiedsrichter Frank Willenborg vor Ort das finale Urteil fällen. Aus organisatorischer Sicht gebe es keinen Grund einzugreifen, hieß es.

Heftiger Regen hatte am vergangenen Sonntag noch zum Abbruch des Drittligaspiels zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden geführt. Durch die Aerifizierung des Geläufs wurden in letzten Tagen aber erfolgreich alle Pfützen beseitigt.

Auch die Wetterprognose stimmt die Gastgeber optimistisch. In der Nacht auf Dienstag hat es kaum mehr geregnet, für Mittwoch ist kein weiterer Niederschlag vorhergesagt. Die Partie ist mit 16.003 Zuschauern bereits seit Wochen ausverkauft.

Der FC Bayern hatte angekündigt, wegen der unklaren Lage erst am Spieltag nach Saarbrücken aufzubrechen. Eine Absage der Pokalbegegnung wäre aus Sicht der Bayern aufgrund des dicht gedrängten Terminkalenders mit Spielen in drei Wettbewerben nicht wünschenswert. Eine Verlegung in ein anderes Stadion war organisatorisch nicht möglich.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel klagte am Dienstag erneut über die Situation. "Es kann auch sein, dass wir anreisen und nicht spielen können - dann haben wir einen doppelten Nachteil. Dann müssen wir das Ding irgendwann nachholen und haben die Reisestrapazen trotzdem in den Knochen."