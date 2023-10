"Das wird teuer": Tuchel reagiert auf Hoeneß-Ansage

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Thomas Tuchel freut sich über die neue Offenheit von Uli Hoeneß

Lange Zeit gab es von Uli Hoeneß zur Transfer-Politik des FC Bayern eher zurückhaltende Töne. Am Montag stellte der Klub-Patriarch Trainer Thomas Tuchel dann überraschend einen Blanko-Scheck aus. Der Coach nimmt das vollmundige Versprechen mit Humor.

"Hat er es sicher auf Transfers gesagt? Oder hat er gemeint von seinem Bäcker am Tegernsee die Leberkässemmeln?", witzelte der 50-Jährige am Dienstag auf der Pressekonferenz der Münchner vor dem Pokalspiel beim 1. FC Saarbrücken.

Denn sollte Hoeneß wirklich über neue Stars gesprochen haben, kündigte Tuchel verschmitzt an, "wird es teuer für ihn". "Dann holen wir das so raus, sobald im Januar die Transferperiode wieder eröffnet wird", versprach Tuchel.

Hoeneß hatte zuvor in Anbetracht des kleinen Kaders Verstärkungen in Aussicht gestellt und dabei explizit auf die Wünsche des Trainers verwiesen. "Wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird. Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist", sagte Hoeneß am Montag bei einer Wohltätigkeits-Veranstaltung des deutschen Rekordmeisters beim Circus Roncalli.

FC Bayern sucht schon nach Winter-Transfers

Bis zuletzt galt der langjährige Bayern-Präsident eher als Bremser beim Kauf neuer Stars. Als Tuchel sich nach dem verkorksten Sommer-Transferfenster öffentlich über den zu kleinen Kader beschwerte, kam von Hoeneß gleich ein Rüffel.

Der 71-Jährige nannte Tuchels Aussagen zur Transfer-Politik gegenüber RTL/ntv und sport.de gar "unklug".

Dass Hoeneß nun explizit auf die Wünsche des Trainer eingehen will, interpretierte Tuchel als Kompliment. Gleichwohl beteuerte er, es sei "wichtig, Lob - wenn es denn eins war - nicht zu persönlich zu nehmen."

In der Sacharbeit laufe derweil längst die Suche nach möglichen Neuzugänge, beteuerte der Cheftrainer. "Wir haben die Augen und Ohren offen und versuchen in jeder Transferperiode unsere Mannschaft zu verstärken. Im Winter ist das aber nicht gerade einfach."