Wechsel oder Abgang? So ist der Stand bei Leroy Sané

IMAGO/Ulmer

Leroy Sané überzeugt beim FC Bayern

Leroy Sané befindet sich beim FC Bayern aktuell in starker Verfassung. Der deutsche Rekordmeister will den Flügelspieler langfristig an sich binden. Konkrete Vertragsverhandlungen sollen aber weiterhin nicht stattgefunden haben.

Laut "Sport1" haben bis dato noch keine Gespräche zwischen dem FC Bayern und der Spielerseite stattgefunden.

Münchens Sportdirektor Christoph Freund nannte Sané zuletzt einen "Schlüsselspieler" für den deutschen Serienmeister. "Es wäre schön, wenn er lange in München bleiben könnte. Wir werden in den nächsten Wochen Gespräche führen", so der 46-Jährige Anfang Oktober. Sané besitzt an der Säbener Straße noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2025.

Der 27-Jährige gehört im bisherigen Saisonverlauf zu den stärksten Spielern des FC Bayern. Dass die Münchner den 57-fachen Nationalspieler gerne langfristig an den Verein binden wollen, verwundert daher nicht.

"Sport1" zufolge könnte eine Zukunftsentscheidung bei Sané aber sogar erst im kommenden Sommer fallen. Der gebürtige Essener soll einen Vertrag über "vier bis fünf Jahre" anpeilen, heißt es weiter. "Sport Bild" berichtete zuletzt ebenfalls von einer Grundsatzentscheidung, die Sané treffen wolle - FC Bayern oder Ausland.

FC Bayern: Was Leroy Sané verdienen soll

Der DFB-Star verdient nach Angaben von "Sport1" aktuell rund 19 Millionen Euro pro Jahr beim deutschen Rekordmeister. Damit zählt der Ex-Schalker bereits zu den Spitzenverdienern an der Isar.

Sané soll im Übrigen kein Problem damit haben, dass die Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern momentan noch nicht an Fahrt aufnehmen.

Laut dem TV-Sender will sich der Rechtsaußen auf die sportlichen Aufgaben mit dem Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga konzentrieren.

Unter Cheftrainer Thomas Tuchel blüht Sané in der laufenden Saison auf und empfiehlt sich in München dadurch für ein neues Arbeitspapier.