Lukas Podolski äußert sich zu Köln-Gerüchten

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Der 1. FC Köln ist der Herzensverein von Lukas Podolski

Kehrt Lukas Podolski im Spätherbst seiner Karriere noch einmal zum 1. FC Köln zurück und hilft dem Effzeh vielleicht sogar aus der Krise? Entsprechende Gerüchte, die Podolski selbst mit Aussagen angeheizt hatte, machten zuletzt die Runde. Nun nahm Podolski Stellung zu den vielen Spekulationen rund um das Geißbockheim.

Schließt sich der Kreis zwischen Lukas Podolski und dem 1. FC Köln? Bei dem Domstädtern begann die große Karriere des Weltmeisters von 2014, zuletzt gab es Gerüchte darum, dass sie dort enden könnte. "Ich bin bereit für alles und für alle Abenteuer offen", sagte der 38-Jährige selbst vor Kurzem im Podcast "Spielmacher - Der EM-Talk von Sebastian Hellmann und 360Media", als er darauf angesprochen wurde, dass sein Herzensverein zu wenige Tore schieße und im Winter einen Stürmer brauche.

Doch nachdem sogar Trainer Steffen Baumgart eine Rückkehr des Angreifers nicht ausschloss, wiegelte Podolski nun ein wenig ab. "Ich habe das ein bisschen mit Augenzwinkern und im Spaß gesagt", erklärte er dem Kölner "Express" und fügte an: "Ich bin nicht in der Situation, dass ich mich anbieten muss."

Zudem kenne er natürlich das Geschäft. "Ich weiß, dass das Thema jetzt nur aufkommt, weil der FC Vorletzter ist. Ich kenne meine Qualitäten, brauche mich nicht verstecken, bin aber auch keine 25 mehr", ordnete Podolski zudem seine Leistungsfähigkeit ein.

Auf Nachfrage, ob er denn grundsätzlich gesprächsbereit sei, sagte der 38-Jährige, der derzeit noch in Polen bei Gornik Zabrze unter Vertrag steht, wo es zuletzt allerdings Ärger um nicht gezahlte Gehälter gab: "Ich habe mich noch nie eingeschlossen und bin der Letzte, der sich Gesprächen verweigert. Wenn man konkret gefragt wird, macht man sich natürlich Gedanken."

Podolski betonte "andere Bindung" zum 1. FC Köln

Das gelte allerdings allein für seine Kölner. "Bei anderen Vereinen würde ich das nicht tun, aber zum FC habe ich nun mal eine andere Bindung. Natürlich habe ich zuletzt viele Nachrichten von Fans oder Bekannten aus Köln bekommen. Aber noch mal: Ich muss mich nicht durch die Hintertür anbieten."

Während Podolski einen möglichen Wechsel also durchaus offen ließ, deutete er außerdem an, dass er eventuell gar nicht als Spieler, sondern in anderer Funktion ein Comeback feiern könnte.

"Es gibt auch Möglichkeiten, dem Verein auch außerhalb des Platzes zu helfen. Wenn jemand am FC hängt, gibt es immer Wege zueinander zu finden. Es müssen nur alle wollen", sagte er und verriet: "Schön ist aber, dass es schon mal erste Annäherungsgespräche gab."