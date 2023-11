Moukoko-Zoff beim BVB? Terzic reagiert auf Berichte

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Youssoufa Moukoko (l.) ist beim BVB nur Reservist

Um Borussia Dortmunds Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko ranken sich derzeit brisante Gerüchte: Ist der 18-Jährige unzufrieden mit seiner Reservistenrolle und enttäuscht von Trainer Edin Terzic? Der BVB-Coach reagiert gelassen auf die Spekulationen.

"Ich kann nur das beurteilen, was ich sehe. Ich sehe weder Unzufriedenheit noch Ungeduld. Natürlich sehe ich einen großen Wunsch und ein großes Ziel, dass er viel spielen möchte, auch von Beginn an. Aber die Unzufriedenheit wurde ihm ja angedichtet und das kam nicht von uns", sagte Terzic am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen 1899 Hoffenheim mit Blick auf Moukoko.

"Bild" hatte zuletzt geschrieben, der Angreifer sei "extrem verärgert und enttäuscht" über seine derzeitige Situation und Terzics Umgang mit ihm.

In der Stürmer-Hierarchie des BVB ist Moukoko aktuell nur die Nummer drei hinter Niclas Füllkrug und Sébastien Haller. Gerade einmal 110 Einsatzminuten gönnte ihm Terzic 2023/2024. Zwei Tore gelangen Moukoko dabei.

"Ich erlebe ihn sehr fleißig. Er kam leider verletzt von der Nationalmannschaft zurück, er konnte da schon mit seinen drei Treffern Selbstvertrauen tanken. Unsere Beziehung ist weiterhin sehr eng, sehr ehrlich, sehr offen und wir sind froh, dass wir zusammenarbeiten dürfen", sagte Terzic.

BVB bei Youssoufa Moukoko gesprächsbereit?

Moukokos Stunde beim BVB könnte spätestens im Januar schlagen. wenn Haller aufgrund seiner Teilnahme am Afrika-Cup fehlt. Eine Ausleihe des Youngsters soll vor diesem Hintergrund auch kein Thema bei den Schwarz-Gelben sein.

Aber: Einem Verkauf Moukokos, der dann auch Geld für einen Nachfolger in die Kassen spült, soll der BVB nicht abgeneigt sein. Zuletzt hieß es, 35 bis 40 Millionen Euro wären nötig, um den Edelreservisten aus Dortmund loszueisen.

Der FC Barcelona, Real Madrid und mehrere Top-Klubs der englischen Premier League sollen Moukoko auf dem Zettel haben.