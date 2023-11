Bayern-Profi erhält besondere Auszeichnung

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Min-jae Kim (l.) ist neuer "Asian International Player of the Year"

Min-jae Kim ist am Dienstag mit einer besonderen Auszeichnung bedacht worden. Der Innenverteidiger des FC Bayern tritt dabei in prominente Fußstapfen, unter anderem in die von BVB-Legende Shinji Kagawa oder Eintracht-Altmeister Makoto Hasebe.

Wie der asiatische Kontinentalverband AFC am Dienstag offiziell bekanntgab, wurde der Abwehrspieler nämlich zum "Asian International Player of the Year" ausgezeichnet. Zum besten Fußballer Asiens also, der in einer nicht-asiatischen Liga spielt.

Die Auszeichnung bezog sich dabei in erster Linie auf die Leistungen Kims in der Vorsaison, als er noch bei der SSC Neapel unter Vertrag stand. In seinem Jahr bei Napoli entwickelte sich der 26-Jährige zu einem der besten Verteidiger der italienischen Serie A, war in 35 Liga-Spielen ein absoluter Leistungsträger der Gli Azzurri.

Nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft schloss er sich in diesem Sommer für rund 50 Millionen Euro Ablöse dem FC Bayern an, wo er sich ebenfalls direkt als Stammspieler durchsetzte und es bisher auf 13 Pflichtspiel-Einsätze für den deutschen Rekordmeister bringt.

🇰🇷 Kim Min-jae picks up the AFC Asian International Player of the Year award for his successful Scudetto winning campaign in Italy and impressive showing for Korea Republic and Bayern Munich!#AFCAwards2022 pic.twitter.com/SgOe9mAedJ — AFC (@theafcdotcom) 31. Oktober 2023

Kim beim FC Bayern als Stammspieler gesetzt

In der Bundesliga hat lediglich Superstar Harry Kane noch ein paar Einsatzminuten mehr gesammelt als der Südkoreaner, ansonsten ist Min-jae Kim der absolute Dauerbrenner bei den Münchnern unter Cheftrainer Thomas Tuchel.

Als neuer "Asian International Player of the Year" tritt der Innenverteidiger die Nachfolge von Heung-min Son (Tottenham Hotspur) an, der den Award für das Jahr 2019 gewonnen hatte. In den Jahren 2020 und 2021 wurde die Auszeichnung aufgrund der Corona-Pandemie nicht vergeben.

Als asiatischer Fußballer des Jahres wurde übrigens Salem Al-Dawsari vom saudischen Erstligisten Al Hilal ausgezeichnet. Der 32-Jährige hatte unter anderem bei der WM 2022 im November 2022 den 2:1-Siegtreffer beim sensationellen Erfolg der saudischen Nationalmannschaft gegen den späteren Weltmeister Argentinien erzielt.