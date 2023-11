Saarbrücken vs. FC Bayern: Entscheidung gefallen

IMAGO/BeckerBredel

Der FC Bayern kann am heutigen Mittwochabend in Saarbrücken spielen

Lange musste der FC Bayern auf eine endgültige Entscheidung warten, ob das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken am heutigen Mittwochabend (20:45 Uhr im sport.de-Live-Ticker) auch wirklich wie geplant stattfinden kann. Nun gibt es endlich Klarheit!

Der FC Bayern kann in den Flieger nach Saarbrücken steigen. Das steht seit Mittwochmorgen fest. Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück), der die DFB-Pokal-Partie am Abend leiten wird, entschied nach einer extra anberaumten Platzbegehung, dass das Zweitrundenspiel wie geplant stattfinden kann. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Morgen mit.

"Die eingeleiteten Maßnahmen zur Bespielbarkeit des Platzes im Saarbrücker Ludwigsparkstadion zeigen Wirkung, der Platz ist deutlich abgetrocknet", hatte die Stadt Saarbrücken bereits am Dienstagnachmittag nach einer Überprüfung der Verhältnisse durch Vertreter der Landeshauptstadt, des DFB und des 1. FC Saarbrücken mitgeteilt.

Starke Regenfälle hatten am vergangenen Sonntag noch zum Abbruch des Drittligaspiels des ehemaligen Bundesligisten gegen Dynamo Dresden in der Halbzeit geführt.

Eine Absage der Pokalbegegnung wäre aus Sicht des FC Bayern aufgrund des dicht gedrängten Terminkalenders mit Spielen in drei Wettbewerben nicht wünschenswert gewesen. So geht es also nun in den Flieger nach Saarbrücken.

FC Bayern reist am Spieltag an

Immerhin, umstellen mussten sich die Münchner trotz der Unsicherheit der letzten Tage nicht: Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte ohnehin schon seit längerer Zeit geplant, erst am Spieltag anzureisen.

"Da gilt erst mal das Vertrauensprinzip", sagte Trainer Thomas Tuchel über eine mögliche Absage: "Wenn der DFB mit den Schiedsrichtern entscheidet, dass man spielen kann, dann gehen wir davon aus, dass es reguläre Bedingungen sind."

Eine Verlegung in ein anderes Stadion war organisatorisch so kurzfristig nicht möglich. Die Partie ist mit 16.003 Zuschauern bereits seit Wochen ausverkauft.