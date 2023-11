Transfer-Diskussion beendet? FC Bayern bindet Top-Talent

IMAGO/Ulrich Wagner

Aleksandar Pavlovic bindet sich bis 2027 an den FC Bayern

Der FC Bayern hat ein Nachwuchs-Talent aus dem eigenen Stall mit einem Profivertrag ausgestattet - und damit womöglich eine Kaderlücke geschlossen, über die in München seit Monaten heiß debattiert wird.

Wie es am Mittwoch in einer offiziell Vereinsmitteilung hieß, hat sich das 19 Jahre alte Mittelfeld-Juwel Aleksandar Pavlovic bis 2027 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

"Als echter Münchner hat er es in die erste Mannschaft des FC Bayern geschafft - unsere Fans träumen davon, dass solche Geschichten Realität werden, und uns im Club geht es genauso. Auch sein Weg soll Vorbild sein für unsere Talente: Ihr könnt es über den Campus bis nach oben schaffen!", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Pavlovic gab am vergangenen Wochenende beim historischen 8:0 (0:0) sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern. 13 Minuten kam er als Einwechselspieler zum Einsatz.

Sportdirektor Christoph Freund schwärmte, der Youngster sei "ein spielstarker und technisch versierter Mittelfeldspieler mit einer sehr guten Übersicht. Außerdem ist er ungemein lernwillig, ehrgeizig und sehr entschlossen, was seine Ziele angeht."

"Ich bin beim FC Bayern aufgewachsen"

Pavlovic trage "seit seinem siebten Lebensjahr das Bayern-Trikot und hat alle Nachwuchsmannschaften bis hin zu unserer Lizenzspielermannschaft durchlaufen. Damit ist er ein tolles Vorbild für unsere Jungs am Campus. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat."

"Ich bin beim FC Bayern aufgewachsen und sehr glücklich, hier jetzt meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Davon habe ich geträumt, seit ich klein war. Vielen Dank an alle, die mich am FC Bayern Campus unterstützt haben. Ich möchte in jedem Training dazulernen und werde weiter hart an mir arbeiten", erklärte Pavlovic.

Die bevorzugte Rolle des Neu-Profis ist die Sechs, eine Position, auf der im aktuellen Kader eine Personallücke klafft. Im Sommer war eine Verpflichtung von Joao Palhinha vom FC Fulham in letzter Minute geplatzt.

Springt nun Eigengewächs Pavlovic in die Bresche?