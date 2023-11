Insider packt über Tuchel-Entlassungen aus

IMAGO/Luka Stanzl/PIXSELL

Thomas Tuchel heuerte im März 2023 beim FC Bayern an

Dreimal in Folge wurde Thomas Tuchel vor seinem Engagement beim FC Bayern vorzeitig entlassen. Hautnah mit dabei war jeweils Benjamin Weber, der Tuchel lange Jahre als Video-Analyst und Assistent begleitete. Von den Rauswürfen bei Paris Saint-Germain sowie beim FC Chelsea wurden Tuchel und sein Staff schwer getroffen, wie der heutige Sportchef des SC Paderborn verrät.

Bei PSG ereilte den heute 50 Jahre alten Chefcoach des FC Bayern und seine Mitarbeiter die Nachricht von der Trennung 2020 ausgerechnet am Weihnachtsabend.

"Wir haben dort alles gegeben. Du lernst die Sprache, ziehst mit deiner Familie um, spielst die beste Saison in der Geschichte des Vereins, mit dem Gewinn aller nationaler Titel sowie dem Erreichen des Champions-League-Finals, aber ein paar Monate später bist du weg. Das war sehr hart für uns", schilderte Weber gegenüber "The Athletic".

Der 40-Jährige, der Tuchel schon während seiner Zeit beim FSV Mainz 05 und bei Borussia Dortmund zuarbeitete, bestätigte Differenzen mit dem damaligen PSG-Sportdirektor Leonardo. "Du hast keine Kontrolle, aber du bekommst trotzdem die Schuld - das ist schwierig", sagte Weber.

"Wir haben vier Monate lang unsere Trainingsanzüge nicht ausgezogen"

Nur rund fünf Wochen nach dem Aus in Paris heuerten Tuchel, Weber und Co. in London beim FC Chelsea an. Die ersten Monate in der englischen Hauptstadt seien "wie in einem Comic" gewesen, blickt Weber zurück.

Er, Tuchel sowie die Co-Trainer Zsolt Löw und Arno Michels lebten wegen der Corona-Maßnahmen im selben Hotel und verließen dieses praktisch nur, um in einem Auto gemeinsam zum Training gefahren zu werden.

"Wir haben jeden Abend Fußball geguckt, wir haben jeden Abend über Fußball gesprochen, wir haben unsere Trainingsanzüge vier Monate lang nicht ausgezogen. Das Hotel, in dem wir wohnten, war nicht das schönste und wir vermissten alle unsere Familien, aber es sind wunderbare Erinnerungen", sagte Weber und ergänzte: "Es war eine Zeit extremer Loyalität und Freundschaft, die auch auf dem Spielfeld sehr erfolgreich war."

Unter Tuchels Regie gewannen die Blues 2021 die Champions League. Im Mai 2022 jedoch folgte der Eigentürmerwechsel wegen der angeblichen Verstrickung von Roman Abramovich in den Ukraine-Krieg.

Die Beziehung zu den neuen Eignern rund um US-Milliardär Todd Boehly war von Beginn an schwierig.

"Ich kenne den Trainerstab gut genug, um zu wissen, was wir ertragen können und was nicht", sagte Weber. "Ich hatte das Gefühl, dass die Dinge eskalieren würden. Aber ich dachte, wir würden mindestens die ganze Saison bekommen. Wir wollten alle unbedingt bleiben."

Rauswurf beim FC Chelsea, Wechsel zum FC Bayern

Schon im September 2022 jedoch mussten Tuchel, Weber und Co. ihren Hut nehmen.

Der Video-Analyst heuerte zum Jahreswechsel als neuer Manager beim SC Paderborn an. Tuchel zog es bekanntlich im März als Nachfolger von Julian Nagelsmann zum FC Bayern.

Weber ist immer noch begeistert von seinem langjährigen Vorgesetzten. "Die größte Fähigkeit eines Trainers ist es, die Stärken der Spieler auf dem Platz hervorzuheben und ihre Schwächen zu verbergen. Ich bin davon überzeugt, dass Thomas einer der besten Trainer der Welt ist und bin unglaublich stolz und glücklich für ihn, dass er das mit dem Gewinn von Trophäen zeigen konnte", adelte er den heutigen Münchner Übungsleiter.