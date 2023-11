DFB will WM-Bewerbung Saudi-Arabiens abwarten

AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

DFB äußert sich vorerst nicht zur WM-Vergabe

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will vor einer Bewertung der wahrscheinlichen Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien die Bewerbung des Wüstenstaates abwarten. Dies teilte der Verband am Mittwoch auf "SID"-Anfrage mit.

"Nach FIFA-Angaben liegt für die Austragung der WM 2034 eine Interessenbekundung aus Saudi-Arabien vor. Der DFB wird nun die Abgabe der offiziellen Bewerbung des saudischen Fußball-Verbandes abwarten, um diese seriös und angemessen bewerten zu können", schrieb der Verband.

Die Bewerbung muss bis Juli bei der FIFA eingehen, nach einer Evaluation wird der Kongress mit den 211 Mitgliedsverbänden voraussichtlich Ende des nächsten Jahres abstimmen. Nach dem Ende der Frist für Interessenbekundungen am Dienstag ist Saudi-Arabien der einzige Bewerber.