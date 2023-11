Bayern-Aus? Kimmich-Verlängerung wackelt

IMAGO/Ulmer

Joshua Kimmich läuft seiner Bestform im Trikot des FC Bayern in dieser Saison hinterher

Joshua Kimmich läuft seiner Bestform in der Pflichtspielsaison 2023/24 ein Stück weit hinterher. Die Kritik am Profi des FC Bayern nimmt entsprechend zu. Auch intern soll es knistern. Die Verlängerung seines Vertrags gestaltet sich womöglich deutlich komplizierter als gedacht.

So einiges ist für Joshua Kimmich seit einigen Monaten neu beim FC Bayern. Los ging es bereits Anfang des Jahres, als die Münchner Julian Nagelsmann entließen. Wenig später folgte die Ausbootung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Ein derartiges Personal-Beben auf höchster Ebene hat es an der Säbener Straße seit vielen Jahren nicht gegeben.

Aber auch auf dem Rasen ticken die Uhren für Kimmich in diesen Tagen anders. Der eins unumstrittene Führungsspieler ist genau das schon lange nicht mehr. Woche für Woche muss sich der 28-Jährige teils scharfer Kritik stellen. Seine Leistungen auf dem Platz öffnen die Tür dafür, denn von seiner Bestform ist der Mittelfeldspieler derzeit weit entfernt.

Kimmich-Verlängerung beim FC Bayern wird "nicht einfach"

Zwischen Spieler und Verein soll es ebenfalls knistern. Das zumindest berichtet "Sport1". Dort heißt es, dass die letzten Monate bei Kimmich Spuren hinterlassen haben. Seine geplante Vertragsverlängerung sei daher längst nicht mehr so sicher, wie sie es noch vor einiger Zeit schien, berichtet der Sender. Es werde "nicht einfach", das Arbeitspapier (Laufzeit bis 2025) zu verlängern.

Obwohl Kimmich gerade nicht die beste Beziehung zum FC Bayern hat, ist eine Vertragsverlängerung dem Bericht zufolge aber auch nicht ausgeschlossen. Bedingung dafür: Das Verhältnis bessert sich und entscheidende Fragen mit Blick auf die Zukunft werden geklärt.

Sollte es wider Erwarten doch zu einem Abschied kommen, so müsste sich Kimmich wohl nicht lange nach einem neuen Verein umschauen. Manchester City etwa wird schon länger Interesse nachgesagt. Auch beim FC Barcelona und Real Madrid soll der Name des DFB-Stars in der Vergangenheit bereits gefallen sein. Wirklich konkret wurde es aber nie.