So reagiert Bayern-Coach Tuchel auf die Pokal-Blamage

IMAGO/Fabian Kleer

Bayern-Coach Thomas Tuchel hat keine Erklärung für das Pokal-Aus in Saarbrücken

Trainer Thomas Tuchel hat etwas ratlos auf die Zweitrunden-Blamage des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München bei Drittligist 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal reagiert.

"Es gibt vielleicht 100 Erklärungen oder keine. Es fühlt sich komisch an", sagte Tuchel nach dem 1:2 (1:1) in Saarbrücken in der "ARD".

"Wir waren nicht überheblich und haben es nicht auf die leichte Schulter genommen", beteuerte Tuchel und fügte an: "Es ist sehr bitter."

Den letzten Pokalsieg holten die Münchner 2020 unter Hansi Flick. "Wir wollten mit aller Macht nach Berlin. Wir sind super enttäuscht. Wir sind heute auf der falschen Seite der Pokalsensationen", sagte Tuchel und räumte ein, dass man besonders in der ersten Halbzeit Probleme gehabt hatte, sich "an die aggressive Spielweise anzupassen".

Zur erneuten Verletzung von Innenverteidiger Matthijs de Ligt sagte Tuchel: "Wieder die gleiche Kapsel, es ist im Moment sehr schmerzhaft. Wir haben noch keine Diagnose."

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl erklärte nach dem späten Siegtor von Marcel Gaus (90.+6), dass man "eine Verlängerung nicht geschafft hätte". Danach gab er den Feierbefehl: "Ansonsten wäre ich ja bekloppt."