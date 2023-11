Thomas Müller geht auf Teamkollegen los

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Thomas Müller übt Kritik beim FC Bayern

Routinier Thomas Müller hat nach der Blamage bei Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2) am Mittwoch scharfe Kritik an seinen Teamkollegen beim FC Bayern geübt - und das nicht einmal in erster Linie wegen der sportlichen Leistung.

Stattdessen stieß Müller sauer auf, dass nur wenige Profis nach der bitteren Pleite den Weg zu den mitgereisten Fans fanden, um sich für die Unterstützung zu bedanken. Während fast alle Mannschaftskameraden schon in der Kabine verschwanden stellten sich Müller und zwei oder drei weitere Mitspieler den Anhängern - und bekamen offenbar Unmut zu spüren.

"Absolut verständlich von den Fans. Da geht es nicht mal unbedingt ums Spiel oder das Ergebnis. Was überhaupt nicht geht, ist, dass nur drei oder vier Spieler von sich aus verstehen, den Support zu respektieren", erklärte der Weltmeister von 2014 am "ARD"-Mikrofon. "Die sind ich weiß nicht wie viele Hundert Kilometer unter der Woche hierher gekommen. Es ist wichtig, das zu verstehen, etwas zurückzugeben. Das geht so natürlich nicht."

Aus im DFB-Pokal ein "brutaler Schlag" für den FC Bayern

Auch zum Spiel, das der deutsche Rekordmeister und -pokalsieger durch Gegentreffer von Patrick Sontheimer (45. +1) und Marcel Gaus (90. +6) trotz Müllers Führungstor (16.) noch verlor, fand der Ur-Münchner deutliche Worte.

"Man muss Saarbrücken für den Kampf gratulieren. Wir waren auch einfach nicht clever, haben vor dem Konter zum 1:2 viele Chancen liegen lassen. Sie sollen sich freuen, aber wenn der FC Bayern in Saarbrücken verliert, haben wir einiges falsch gemacht", sagte Müller. Gegenüber "Sky" bezeichnete er die Schlappe als "unerklärlich".

In München werde man die Niederlage "intern aufarbeiten", kündigte Müller an. Das dritte Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal in vier Jahren sei "natürlich ein brutaler Schlag" für den FC Bayern, gab er zu.

Berappeln muss sich das Star-Ensemble von der Isar nun schnellstmöglich. Am Samstag (18:30 Uhr) steht der Bundesliga-Kracher bei Borussia Dortmund auf dem Programm.