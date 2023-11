Ausfall gegen den BVB? Tuchel spricht über de-Ligt-Schock

IMAGO/Fabian Kleer

Matthijs de Ligt (l.) fehlt dem FC Bayern wohl mindestens gegen den BVB

Der FC Bayern bangt vor dem Bundesliga-Kracher beim BVB am Samstag (18:30 Uhr) um Abwehrspieler Matthijs de Ligt.

Der Niederländer hatte sich bereits in der Anfangsphase des Zweitrundenduells im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken (1:2) bei einem Zweikampf mit Fabio di Michele Sanchez am rechten Knie verletzt und war vom Platz gehumpelt.

"Er hat sich wieder am gleichen Knie die Kapsel verletzt", sagte Trainer Thomas Tuchel nach der Partie: "Wir hoffen, dass es nichts Strukturelles ist, sprich kein Band betroffen ist. Wir können es im Moment nicht sagen. Es ist extrem schmerzhaft."

Bereits im Oktober war de Ligt wochenlang wergen einer Blessur am selben Knie ausgefallen. Für die Partie beim BVB wollte Tuchel aber noch keine Prognose abgeben. "Wir müssen abwarten, was die Diagnose ist", sagte der Chefcoach des deutschen Rekordmeisters und -pokalsiegers.

Die Personalsorgen beim FC Bayern werden damit immer großer. Auch bei Noussair Mazraoui, Leon Goretzka und Dayot Upamecano, die allesamt in Saabrücken fehlten, müsse man mit Blick auf das BVB-Duell "schauen", sagte Tuchel.

FC Bayern nach Blamage im DFB-Pokal "super enttäuscht"

Es seien "noch zwei Tage Zeit, um uns zu regenerieren und vorzubereiten. Bis dahin werden wir die Niederlage gemeinsam verdauen", blickte der 50-Jährige nach vorne.

Nach der Blamage beim Drittligisten seien seine Spieler "alle super enttäuscht, wir wollten mit aller Macht (zum Finale) nach Berlin", sagte Tuchel.

Der FC Bayern war in den vergangenen drei Jahren dreimal in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. In der vergangenen Saison war bereits im Viertelfinale Endstation für die erfolgsverwöhnten Münchner.

"Es gibt jetzt hundert Erklärungen und vielleicht auch keine", gab sich Tuchel ratlos. "Es ist schwer zu erklären, es ist, wie es ist. Wir sind auf der falschen Seite der Pokalsensation."