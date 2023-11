Pressestimmen zur Bayern-Blamage: "Riesen-Chaos perfekt"

IMAGO/Markus Fischer

Lange Gesichter beim FC Bayern

Der FC Bayern hat sich in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken bis auf die Knochen blamiert, zum vierten Mal in Folge wird das Finale in Berlin ohne den Rekordsieger stattfinden. Entsprechend deutlich fielen die Pressestimmen aus:

ntv: "Der DFB-Pokal wird für den FC Bayern zum Alptraumwettbewerb. Wieder einmal fliegen die Münchner viel zu früh raus - gemessen an ihren eigenen Ansprüchen. In Saarbrücken erlebt die Mannschaft von Thomas Tuchel ein Drama, das niemand mehr für möglich gehalten hatte."

RTL: "Peinlich-Pleite vor dem Bundesliga-Kracher in Dortmund: UN-FASS-BAR! Drittligist Saarbrücken wirft einfallslose Bayern aus dem DFB-Pokal."

kicker: "Eine heftige Blamage - und das kurz vor dem Bundesliga-Kracher in Dortmund: Der FC Bayern München hat sich in Saarbrücken wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Auch nicht nach Spielschluss gegenüber den mitgereisten Fans."

Bild: "Schlimme Bayern-Blamage! Der Rekordpokalsieger (20 Titel) kann es einfach nicht mehr. Das Riesen-Chaos bei den Bayern ist perfekt!"

Spiegel: "So eine Niederlage hat München seit 23 Jahren nicht gesehen. Der FC Bayern hat im DFB-Pokal eine historische Pleite erlebt. Trainer Thomas Tuchel wirkte konsterniert."

tz: "Am Ende hätten die Bayern wohl eher auf eine Absage gehofft. Der FC Bayern blamierte sich nämlich bis auf die Knochen, verlor mit 1:2 gegen den Drittligisten – und schied zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren in der 2. Pokalrunde aus."

Süddeutsche Zeitung: "Sensation an der Saar! Durch ein Kontertor in der 96. Minute verliert der FC Bayern 1:2 beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Trainer Thomas Tuchel muss ab der 20. Minute die Abwehr erheblich umbauen - das Aus wird die Debatte um den Kader der Münchner verschärfen."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Sensation im Ludwigsparkstadion! Lange sieht es nach Verlängerung aus, die Bayern kontrollieren die Partie. Doch dann trifft noch einmal der Außenseiter aus Saarbrücken. Der Jubel kennt keine Grenzen."

Abendzeitung München: "Pokalsensation im kleinsten Bundesland Deutschlands. Im ausverkauften Ludwigspark verlieren die Bayern mit 1:2. Nach dem Spiel herrschte Ernüchterung und Entsetzen über das frühzeitige Ausscheiden in der 2. Runde des DFB-Pokals."