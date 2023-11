Reus-Kampfansage an die Bayern: "Dann wird es hier brennen"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marco Reus traf gegen Hoffenheim zum goldenen 1:0

Mit seinem entscheidenden Tor zum 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim unterstrich Marco Reus einmal mehr seine Wichtigkeit für Borussia Dortmund. Jetzt will es der 34-Jährige auch gegen den FC Bayern nochmals so richtig wissen.

Am kommenden Samstagabend (ab 18:30 Uhr) empfängt der BVB den deutschen Meister zum Bundesliga-Klassiker. Geht es nach dem Ur-Dortmunder Reus, soll der FC Bayern dann endlich mal wieder vor heimischer Kulisse bezwungen werden.

"Zu Hause ist immer alles möglich, das haben wir in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Wir wissen um die Qualität der Bayern, brauchen selbst einen sehr guten Tag und werden den hoffentlich bekommen. Dann wird es hier brennen und wir werden alles geben", versprach Reus am "Sky"-Mikrofon.

In den letzten Jahren hatten die Schwarz-Gelben gegen die Münchner allerdings wenig zu bestellen. Ein Remis und acht Niederlagen setzte es aus den letzten neun Bundesliga-Duellen, zum Teil gab es dabei krachende Niederlagen für die Dortmunder.

Reus vor 35. Spiel gegen den FC Bayern

Jetzt setzt der Vizemeister besonders auf seine Mischung aus Mentalität und Effizienz, die ihn in den letzten Wochen in allen drei Wettbewerben ausgezeichnet hatte.

"Spielerisch können wir noch deutlich zulegen. Aber am Ende ist es wichtig, dass du die Spiele gewinnst, und das machen wir momentan. Am Samstag haben wir jetzt ein richtig geiles Spiel vor der Brust zu Hause, da wird es richtig heiß hergehen und wir sind bereit", kündigte Reus in Richtung des deutschen Rekordmeisters an, der seinerseits eine heftige Pokalblamage zu verdauen hat. Am Mittwochabend unterlag der FC Bayern mit 1:2 im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken.

Reus strebt in seinem 35. Spiel gegen den FC Bayern derweil sein 13. Tor sowie seinen neunten Sieg an. 21 Mal hat der BVB-Routinier gegen die Münchner allerdings schon verloren.