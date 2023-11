Müller legt nach: "Ich möchte mich entschuldigen!"

IMAGO/Markus Fischer

Thomas Müller stellte sich als einer der wenigen Bayern-Spieler den mitgereisten Fans

Nach einer der größten Pokal-Sensationen der letzten Jahre ist der FC Bayern am Mittwochabend am Drittligisten 1. FC Saarbrücken gescheitert. Die Münchner unterlagen in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 1:2. Bayern-Star Thomas Müller haderte nach der Partie mit den eigenen Teamkollegen.

Schon unmittelbar nach Spielschluss hatte der 34-Jährige, der für seinen Farben den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 markierte, seine Mitspieler für deren Verhalten nach der Mega-Blamage in Saarbrücken kritisiert.

Neben Müller waren nach Abpfiff lediglich die Teamkollegen Kimmich, Tel, Sané, Krätzig, Sarr, Fukui und Zvoranek zu den Fans gegangen, um sich für den Support zu bedanken.

Ein großes Unding, wie der Weltmeister von 2014 befand.

Mitten in der Nacht zu Donnerstag legte der dienstälteste Profi des FC Bayern dann sogar noch einmal nach. Dieses Mal ließ er via Instagram seinem Frust freien Lauf und schreckte auch dieses Mal nicht davor zurück, seine Teamkollegen scharf zu kritisieren.

FC Bayern und BVB in der Bundesliga noch ungeschlagen

"Das war heute Abend eine schwere Niederlage für uns. Es ist schwer, sie zu verdauen und sich jetzt auf Samstag zu konzentrieren. Ich möchte mich bei unseren Fans für das Verhalten der Mannschaft nach dem Spiel entschuldigen. Wir sollten zusammenbleiben und etwas Respekt vor euch zeigen", schrieb Müller in seinem Instagram-Post.

Gleichzeitig beschwor der Bayern-Routinier vor dem Bundesliga-Klassiker am Samstagabend den Kampfgeist des eigenen Teams. Nach Ansicht Müllers ist das Schlagerspiel beim BVB am 10. Spieltag "vielleicht das perfekte Match, um die Dinge richtig zu stellen".

In der Bundesliga rangiert der FC Bayern derzeit noch auf dem zweiten Tabellenplatz vor dem Vierten Borussia Dortmund. Beide Teams sind in der laufenden Bundesliga-Spielzeit noch ungeschlagen.