Bayern-Klatsche auch gegen BVB? Basler legt sich fest

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Mario Basler hat seinen Tipp zu BVB vs. FC Bayern abgegeben

Nach der Blamage im DFB-Pokal bei Drittligist 1. FC Saarbrücken geht der FC Bayern angeschlagen in den Bundesliga-Klassiker gegen den BVB (Samstag, 18:30 Uhr). Ex-Profi Mario Basler glaubt dennoch an einen Erfolg der Münchner.

"Ich glaube einfach, dass Bayern in der Offensive die größere Qualität hat als Dortmund defensiv, denn es ist schwierig gegen diese Offensive von Bayern. Und Bayern ist defensiv besser aufgestellt gegen die Offensive von Dortmund", philosophierte der 54-Jährige in seinem Podcast "Basler ballert".

Ein Blick in die Statistik macht dem BVB jedenfalls wenig Hoffnung: In den vergangenen Jahren hatten die Westfalen gegen den Rekordmeister nichts zu melden. Ein Remis und acht teils krachende Pleiten setzte es in den letzten neun Bundesliga-Duellen.

Baslers Prognose: "Ich glaube eher an einen Sieg der Bayern, weil das Durchsetzungsvermögen im Offensivbereich bei Bayern im Moment brutal ist. Sané, Musiala, Kane, das ist schon Wahnsinn."

Das Heimspiel gegen den FC Bayern hält Basler aus Dortmunder Sicht für richtungsweisend. Aktuell belegt das noch ungeschlagene Team von Trainer Edin Terzic Tabellenrang vier.

"Wenn man jetzt verlieren würde, hätte man auf Bayern fünf Punkte Rückstand. Man könnte auf Leverkusen theoretisch schon sieben Punkte Rückstand haben, sollten sie in Hoffenheim gewinnen", warnte der frühere Nationalspieler den BVB.

Vor Duell mit FC Bayern: Noch kein "großer Gegner" für den BVB

Basler ist gespannt, wie sich die Borussia am Samstag gegen einen Kontrahenten auf Spitzenniveau schlägt. "Die haben bisher noch keine großen Gegner gehabt. Dortmund hat weder gegen Leverkusen gespielt, noch gegen Bayern", gab er zu bedenken.

Der Vizemeister sei nun "in der Beweispflicht zu zeigen, dass sie gegen einen Großen auch mal gewinnen können", betonte der gebürtige Pfälzer. In der Vorsaison hatten die Schwarz-Gelben gegen den FCB zuhause immerhin ein 2:2-Unentschieden erkämpft.