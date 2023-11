IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Müller (l.) und Marco Reus stehen sich schon seit Jahren gegenüber

Am Samstagabend ab 18:30 Uhr ist es mal wieder so weit: Der größte Bundesliga-Klassiker überhaupt steht an, Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern zum Verfolgerduell am 10. Spieltag. Wo läuft die Partie des BVB gegen den amtierenden deutschen Meister live im Fernsehen und Stream?

Die Vorzeichen vor dem Schlagerspiel zwischen den Dortmundern und den Münchnern haben dieses Mal echten Seltenheitswert: Weder die Hausherren, noch die Gäste aus Bayern rangieren derzeit auf Platz eins der Tabelle.

Vielmehr grüßt Bayer Leverkusen momentan vom Platz an der Sonne im deutschen Fußball-Oberhaus, während sich sowohl der BVB als Vierter als auch der FC Bayern als Zweiter in der Rolle des Verfolgers befinden.

Wer kann sich im Bundesliga-Klassiker schlechthin behaupten und seinen Platz in der Spitzengruppe weiter festigen? Wer wird zum gefeierten Helden im Dortmunder Signal Iduna Park, wo um 18:30 Uhr der Anpfiff ertönen wird? Und wo wird das Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft BVB vs. FC Bayern live im TV und Stream