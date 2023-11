Kommentar zur Bayern-Blamage: Servus, Mentalitätsdebatte!

IMAGO/Markus Fischer

Frühes Pokal-Aus für den FC Bayern

Beim FC Bayern herrscht nach dem peinlichen Pokal-Aus in Saarbrücken Ratlosigkeit. Gerade, als es wieder konstant bergauf zu gehen schien, fielen die Münchner in alte Muster zurück. Ein Armutszeugnis für die zuvor so hochgelobten Stars auf dem Rasen, findet unser Redakteur.

Am Mittwochabend hatten die mitgereisten Fans des FC Bayern Redebedarf. Kein Wunder: Zum vierten Mal in Folge findet das Pokalfinale in Berlin ohne den Rekordsieger statt - das gab es zuletzt in den Neunzigern.

Innerhalb weniger Tage hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gezeigt, dass Dr. Jekyll und Mr. Hyde gleichermaßen in ihr stecken: Einer miesen ersten Halbzeit im Ligaspiel gegen Darmstadt samt Kimmich-Rot folgte eine Weltklasse-Hälfte mit acht Toren, nur um kurz darauf gegen einen individuell noch viel schwächeren Gegner wieder in den Schlaffi-Modus zu verfallen.

Dabei zählt Saarbrücken in der 3. Liga momentan nicht einmal zu den Spitzenteams, hält sich nach einem Drittel der Saison nur knapp über der Abstiegszone.

Im euphorisierten Ludwigsparkstadion stach vor allem ins Auge, wie überrascht die indisponierten Bayern-Stars von der giftigen Herangehensweise des Gegners waren. Speziell Leroy Sané und Alphonso Davies gingen komplett unter (sport.de-Note jeweils 5,5).

Manch einem Gästespieler schien schlichtweg die nötige Ernsthaftigkeit für einen Pokalfight unter Flutlicht zu fehlen. Dass ausgerechnet der nicht eingesetzte Harry Kane im Anschluss viel Häme abbekam - Stichwort Titelfluch -, ist besonders ironisch, zeigte der Systemausfall in Saarbrücken doch allzu deutlich, dass der offensiv- und mentalitätsstarke Neuzugang schon jetzt komplett unersetzlich ist.

In seiner Abwesenheit wirkten die Bayern phasenweise sorglos, fast schon arrogant. Die Strafe folgte auf dem Fuße. Warum? Das konnte sich im Anschluss keiner der Protagonisten so recht erklären.

So oder so ein unerwarteter Nackenschlag vor dem Bundesliga-Klassiker gegen den BVB. Lange wurde den Dortmundern vorgeworfen, ein hartnäckiges Mentalitätsproblem zu haben - mit einem Sieg am Samstag (18:30 Uhr) könnten sie ihren Teil dazu beitragen, dass die Debatte fortan an der Säbener Straße geführt wird.

Heiko Lütkehus