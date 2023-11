FC Bayern und Co. chancenlos? Wechsel-Verbot für Real-Star

IMAGO/Mutsu Kawamori

Aurélien Tchouaméni (r.) wird angeblich vom FC Bayern umworben

Mit 14 Pflichtspieleinsätzen und 1019 Minuten Spielzeit gehört Aurélien Tchouaméni 2023/2024 zu den Dauerbrennern bei Real Madrid. Kein Wunder also, dass die Königlichen einen Transfer des 23-Jährigen nicht in Erwägung ziehen, obwohl sich unter anderem der FC Bayern für eine Verpflichtung interessiert.

Aktuell kann Aurélien Tchouaméni Real Madrid auf dem Platz nicht helfen. Die französische Mittelfeldkante erlitt im Clasico beim FC Barcelona einen Bruch im linken Mittelfuß. Ob Tchouaméni in diesem Jahr noch in den Spielbetrieb zurückkehren kann, ist ungewiss.

Ziemlich sicher ist aber, dass der Vize-Weltmeister auch bei anderen Klubs sehr hoch im Kurs steht. Laut dem türkischen Transfer-Journalisten Ekrem Konur haben nicht nur Paris Saint-Germain, der FC Arsenal sowie der FC Liverpool ein Auge auf Tchouaméni geworfen. Er bringt via X (vormals Twitter) auch den FC Bayern mit dem Real-Profi in Verbindung - nicht zum ersten Mal.

Allerdings: Hoffnung auf einen Transfer machen dürfen sich der deutsche Rekordmeister und seine angeblichen Mitbewerber wohl nicht. Konur schreibt, Real habe "keine Absicht", Tchouaméni einen Wechsel zu erlauben.

Dass der Youngster sich überhaupt vorstellen kann, Madrid zu verlassen, scheint eher unwahrscheinlich zu sein. Zwar hat ihn Neuzugang Jude Bellingham in der öffentlichen Aufmerksamkeit mit seinem grandiosen Einstand eindeutig übertrumpft. Ein wichtiger Bestandteil von Carlo Ancelottis Team war Tchouaméni bis zu seiner schweren Verletzung aber dennoch.

Plant der FC Bayern ein spektakuläres Tausch-Geschäft?

Nur Torhüter Kepa, Federico Valverde, Bellingham und Antonio Rüdiger standen in der laufenden Saison noch länger für Real auf dem Rasen als der umworbene Abräumer.

Tchouaméni, für den Real 2022 rund 80 Millionen Euro Ablöse an die AS Monaco überwies, hat seinen Marktwert inzwischen auf geschätzte 90 Millionen Euro gesteigert. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch langfristig bis 2028.

Das kolportierte Interesse von FC Bayern und Co. dürfte also ins Leere laufen - auch wenn das Portal "Defensa Central" zuletzt behauptete, die Münchner könnten den von Real umworbenen Alphonso Davies als Tauschobjekt anbieten, um entweder Tchouaméni oder seinen ebenfalls extrem talentierten Landsmann Eduardo Camavinga aus Madrid loszueisen.