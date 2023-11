Bayern-Stars tickten im Kabinengang aus

IMAGO/Sebastian Bach

Der FC Bayern scheiterte sensationell am FC Saarbrücken

Der Frust über die Pokal-Blamage beim FC Saarbrücken saß bei den Stars des FC Bayern tief. Unmittelbar nach dem Abpfiff machten sie ihrem Ärger lautstark Luft.

Wie "Sport1" berichtet, brüllten die Stars des FC Bayern ihren Frust über das sensationelle Pokal-Aus in Saarbrücken auf dem Weg in die Kabine lautstark heraus. Zumindest die Stars, die nach dem Schlusspfiff nicht in die Kurve gingen, um den eigenen Fans den nötigen Respekt für ihr Kommen zu zollen. Welche Worte genau fielen, ist nicht bekannt.

Der Frust der Münchner war angesichts der Leistung in den vorherigen 90 Minuten nachvollziehbar. Das Team des Rekordmeisters präsentierte sich auf dem tiefen Rasen im Ludwigspark lust- und antrieblos. Der Sieg des krassen Außenseiters war am Ende durchaus verdient. Das gestanden auch die Verantwortlichen des Rekordmeisters hinterher ein.

Sportchef Christoph Freund etwa sprach von einem "nicht unverdienten Sieg" des Underdogs. "Ich verstehe nicht, wie man so eine schlechte erste Halbzeit spielen kann. Ohne Mumm, ohne Tempo, ohne Aggressivität", fasste Freund nach dem verhängnisvollen Abend treffend zusammen.

Ähnlich frustriert und um Worte ringend präsentierte sich auch Trainer Thomas Tuchel. Es fühle sich "komisch" an, sagte er im Interview nach dem Spiel. Gleichwohl beteuerte er, seine Mannschaft sei nicht überheblich aufgetreten - obwohl nicht wenige Bayern-Profis genau diesen Eindruck vermittelten.

Für den FC Bayern war es in mehrfacher Hinsicht ein verhängnisvoller Abend. Nicht nur endete das Unternehmen Pokalsieg wieder einmal vorzeitig. Auch verletzte sich mit Matthijs de Ligt einer von nur noch zwei verfügbaren Stamm-Innenverteidigern - ausgerechnet vor dem Liga-Duell gegen den BVB. Ersten Berichten zufolge wird der Niederländer dem Team vier bis sechs Wochen fehlen.