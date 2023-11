Hamanns Knallhart-Urteil zum FC Bayern: "Dilettantisch!"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dietmar Hamann äußerte sich zum FC Bayern

Mit dem Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2) hat der FC Bayern für eine der größten Pokalblamagen der letzten Jahre gesorgt. Für den TV-Experten Dietmar Hamann war die Pokal-Sensation in Saarbrücken Grund genug, um mit der sportlichen Führung des Klubs in den vergangenen Wochen abzurechnen.

Der ehemalige Bayern-Spieler und Vize-Weltmeister von 2002 führte als Grund für die bisweilen sehr instabilen und unsicheren Auftritte der Münchner in der gesamten Saison einen denkbar schlechten Transfersommer in diesem Jahr an.

Auf die Frage, ob der deutsche Rekordmeister falsch auf dem Transfermarkt in diesem Sommer agiert habe, entgegnete Hamann am "Sky"-Mikrofon: "Das steht außer Frage! Ich möchte gerne wissen, wenn die vorherige Führung sich das geleistet hätte, was man sich diesen Sommer geleistet hat, was man mit Kahn und Salihamidzic gemacht hätte."

Der 50-Jährige spielte vor allem auf die vielen Personalien an, die letztlich nicht beim FC Bayern landeten oder den Klub kurz vor Transferschluss ohne Ersatz noch verlassen haben. Namentlich nannte er dabei Joao Cancelo (FC Barcelona), Palhinha (FC Fulham), Benjamin Pavard (wechselte zu Inter Mailand) und Josip Stanisic (wurde zu Bayer Leverkusen verliehen).

FC Bayern vor BVB-Gipfel mit langer Ausfallliste

Besonders beim Blick auf den gebürtigen Münchner Stanisic redete sich Ex-Nationalspieler Hamann regelrecht in Rage: "Ich glaube nicht, dass der Verein großes Interesse daran hat, ihn gehen zu lassen. Er kommt von hier, strahlt Identität aus, was den Bayern auch fehlt. Er ist hier Nationalspieler geworden, ist nie verletzt, spielt drei, vier Positionen. Und diesen Spieler schickt man dann weg?! Da kann ich auch die Diskussionen nicht verstehen, dass der Kader zu klein ist."

Auch aufgrund des Abgangs des 23-Jährigen zur direkten Konkurrenz nach Leverkusen fällte Hamann ein knallhartes Urteil, bezogen auf den Transfersommer des FC Bayern: "Da haben sie sich dilettantisch verhalten im Sommer! Das fällt ihnen jetzt auf die Füße."

Für den Bundesliga-Schlager am Samstagabend bei Borussia Dortmund droht dem FC Bayern der Ausfall unter anderem von Dayot Upamecano, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt und Leon Goretzka. Joshua Kimmich wird außerdem gesperrt fehlen.