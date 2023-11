Hamann legt Finger in Bayern-Wunde

IMAGO/Fabian Kleer

Thomas Tuchel muss sich Kritik von Didi Hamann anhören

Der erste Titel für den FC Bayern ist futsch. Eine Saison ohne handfeste Erfolge würde Trainer Thomas Tuchel wohl nicht überstehen, meint Sky-Experte Dietmar Hamann. Er hat einen großen Kritikpunkt an dem Bayern-Coach.

Die erste große Bayern-Delle der Saison ist offiziell erkennbar. Der Rekordmeister stolpert im Saarland beim 1. FC Saarbrücken (1:2) im DFB-Pokal doch überraschend und muss nach einem blutleeren Auftritt den ersten großen Titel der Saison schon abhaken. Immerhin: In der Bundesliga und der Champions League ist noch alles möglich, die Konkurrenz gerade in der Königsklasse aber natürlich massiv.

Die Chance auf eine titellose Saison sei daher "nicht unerheblich" findet Sky-Experte Didi Hamann. "Die Frage ist nur: Ob sie für nächstes Jahr besser gerüstet sind. Das ist im Moment nicht der Fall. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er ein oder andere Fan desillusioniert ist, was da in Sachen Kaderplanung und um Nachwuchsspieler wie Josip Stanisic im Sommer passiert ist."

Hamann: "Es sind Trainer für weniger rausgeflogen"

Dass Trainer Thomas Tuchel eine möglicherweise titellose Spielzeit überstehen würde, bezweifelt der Ex-Bayern-Profi stark. "Es sind Trainer für weniger rausgeflogen in München", sagte der 50-Jährige. "Da hat zum Teil die Meisterschaft nicht gereicht. Titel sind die eine Sache - die Champions League kannst du nicht planen. Im Pokal kannst du auch mal ausscheiden, auch wenn es nicht sein sollte wie gestern. Aber du musste schauen, dass du Fortschritte siehst, die Sachen in die richtige Richtung gehen. Das ist im Moment nicht der Fall. Das hat sich gestern gezeigt."

Der frühere Nationalspieler bemängelt vor allem, dass keine erkenntliche Einheit im Bayern-Trikot auf dem Platz stehe. Da sei eben auch Aufgabe des Trainers. Tuchel sei in München, um "eine Mannschaft zu formen, eine Einheit formen. Das hat er nicht geschafft", kritisiert Hamann. Es fehle an Führungsspielern, die in solchen Phasen vorangehen. "Müller hat gespielt, aber hat nicht mehr diesen Einfluss im Team, weil er selten spielt. Kimmich, der eigentlich diese Leader sein sollte, hat er [Tuchel] demontiert in den letzten Monaten, er ist total verunsichert."

Aussicht auf schnelle Besserung erkennt Haman indes nicht wirklich: "Wenn du es über sieben, acht Monate nicht schaffst, eine Einheit zu formen, fehlt mir die Fantasie, wie es jetzt gehen sollte." Ausgerechnet vor dem Gipfeltreffen mit Borussia Dortmund werden die Sorgen in München also größer und größer.

"Jetzt am Samstag wird alles gebraucht, um gegen den BVB ein Ergebnis zu erzielen. Ob das in der Konstellation passieren wird, wage ich zu bezweifeln", so Hamann weiter.

Es fehlen die Führungsspieler beim FC Bayern

Die Blamage im Pokal kommt zur Unzeit. Diese führe zu Selbstzweifeln unter den Spielern. "Jetzt fängst zu an zu überlegen, ob du so gut bist, wie die Leute sagen. Fängst an zu zweifeln, vielleicht auch den ein oder andern Mitspieler anzuzweifeln. Es ist wichtig, dass man enger zusammenrückt. Kimmich fehlt. Die Mannschaft wird sich mehr oder weniger von alleine aufstellen. Es sind Leute gefragt, die vorangehen." Es sei daher wichtig, dass Neuer wieder dabei ist, erklärte Hamann. "Abgesehen davon, kristallisiert sich keiner heraus oder starkgemacht wurde vom Trainer."

Eine ganz wichtige Position im Spitzenspiel komme Mittelfeldspieler Konrad Laimer zu, findet Hamann. "Er muss in der Mitte die Position halten, was sie einfach nicht geschafft haben." Bei den Dortmundern hat er Felix Nmecha als Unterschiedsspieler ausgemacht.

Also stehen alle Zeichen auf BVB-Heimsieg? "Im Moment würde ich denken: Bayern gewinnen dort nicht. Aber es ist ein offenes Spiel", erklärte Hamann.