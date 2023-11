Gnadenlose Matthäus-Abrechnung nach Bayern-Blamage

IMAGO/BeckerBredel

Verbale Ohrfeige für den FC Bayern

Nach dem peinlichen Pokal-Aus bei Underdog 1. FC Saarbrücken hagelt die Kritik von allen Seiten auf den FC Bayern. Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus war von dem Auftritt am Mittwochabend schwer enttäuscht.

"Die Niederlage in Saarbrücken ist Bayerns größte Pokal-Blamage seit unserem Aus in Vestensbergsgreuth. Uns ist so etwas auch passiert. Aber vier mal in Folge auf diese Art und Weise im Pokal zu scheitern ist für den FC Bayern peinlich und beschämend", polterte der 62-Jährige im Gespräch mit der "Bild".

In den vergangenen Jahren war für den Rekordsieger im Pokal stets früh Endstation. "Das ist nicht erklärbar", legte Matthäus den Finger in die Wunde.

Ein Last-Minute-Treffer von Saarbrückens Marcel Gaus (90.+6) hatte am Mittwoch das jähe Ende aller Triple-Träume in München besiegelt.

Nach Matthäus' Ansicht trägt der Trainer eine Mitschuld an der Schande. "Thomas Tuchel hat sich in Saarbrücken verzockt. Ich hätte an seiner Stelle meine beste Elf aufgeboten und nach 50, 60 Minuten rotiert. Harry Kane überhaupt nicht zu bringen und dann auszuscheiden – das ist unglücklich", bemängelte der Weltmeister von 1990.

Nichtsdestotrotz hätten "genug erfahrene Spieler auf dem Feld" gestanden, die "diese Partie gewinnen müssen", fügte er an.

FC Bayern: Matthäus vermisst "die alte Dominanz"

Matthäus erkennt beim FC Bayern mittlerweile ein gefährliches Muster. "Schon die vergangenen Wochen waren nicht überzeugend, trotz der guten Ergebnisse. Es fehlte die Selbstverständlichkeit, die alte Bayern-Dominanz", so der heutige TV-Experte.

Der ehemalige Münchner ergänzte: "Bei den Siegen in Kopenhagen, Mainz oder Istanbul war viel Glück dabei, die Mannschaft wirkt nicht gefestigt, Automatismen fehlen. Eine echte Weiterentwicklung sehe ich nicht – darüber können ein 7:0 gegen Bochum oder ein 8:0 gegen Darmstadt nicht hinwegtäuschen. Es fehlt der Spielfluss, auch die Tiefenläufe nach hinten."

Zudem hätte der späte Gegentreffer so "nie im Leben passieren" dürfen, selbst sein D-Jugendteam wisse das.