Letsch sehnt ersten Bochumer Saisonsieg herbei

IMAGO/Michael Taeger

Thomas Letsch will mit dem VfL Bochum gewinnen

Nach neun Spielen ohne Sieg soll beim VfL Bochum das lange Warten auf das erste Erfolgserlebnis enden.

"Nur mit Unentschieden kommen wir nicht weiter", klagte Trainer Thomas Letsch vor dem Kellerduell des Drittletzten beim Tabellen-14. aus Darmstadt am Freitag (20:30 Uhr/DAZN).

Erschwert wird die Aufgabe durch den Ausfall von Abwehrchef Ivan Ordets, der sich beim 2:2 gegen Mainz am vorigen Spieltag eine schwere Muskelverletzung zugezogen hat und nach Aussage von Sportdirektor Marc Lettau "über mehrere Wochen fehlen" wird. Für ihn könnte Erhan Masovic in die Startelf rücken.

Trotz der deutlichen 0:8-Niederlage der Darmstädter in München am vergangenen Samstag geht Letsch mit großem Respekt in die Partie. "Das ist ein Aufsteiger, der sehr gut in der Bundesliga angekommen ist", lobte der 55 Jahre alte Coach den Gastgeber, der im Gegensatz zu seinem Team bereits zwei Siege aufweist.

Bochum ist zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Historie nach neun Spieltagen noch sieglos, hat aber nach bereits fünf Unentschieden mehr Punkte auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison (vier). Von den bis zu dieser Saison 29 nach neun Spieltagen noch sieglosen Mannschaften stiegen 15 ab. Immerhin 14 Teams verblieben im Fußball-Oberhaus.