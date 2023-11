BVB-Star: "Keine Rachegelüste" gegen FC Bayern

IMAGO/UWE KRAFT

Nico Schlotterbeck trifft mit dem BVB auf den FC Bayern

Das überraschende Aus des FC Bayern im DFB-Pokal gegen den Fußball-Drittligisten Saarbrücken wird nach Einschätzung von BVB-Profi Nico Schlotterbeck keinen großen Einfluss auf das Bundesliga-Gipfeltreffen der beiden Teams haben.

"Die Bayern wollen immer gewinnen und kommen gefühlt jede Woche mit Wut im Bauch, so wie sie spielen. Ich glaube, das Ergebnis in Saarbrücken täuscht darüber hinweg, was für eine Qualität sie haben. Wir unterschätzen sie auf jeden Fall nicht und werden probieren, dagegenzuhalten", sagte der Abwehrspieler in einem Sky-Interview vor dem Duell der beiden Branchenführer am Samstag (18:30 Uhr) in Dortmund.

Auch das aus BVB-Sicht unglückliche Saisonfinale im vergangenen Mai, als die Borussia die zum Greifen nahe Meisterschaft nach einem 2:2 gegen Mainz noch an die Bayern verlor, sei nur von untergeordneter Bedeutung.

"Ich glaube, wir haben keine Rachegelüste. Wir wollen einfach das Spiel gewinnen, weil wir jedes Spiel gewinnen müssen, wenn man sich die Tabelle aktuell anschaut", sagte Schlotterbeck mit Verweis auf den Zwei-Punkte-Rückstand des Vierten BVB auf den Zweiten FC Bayern.

Der zuletzt gute Lauf der Borussia erhöht bei Schlotterbeck die Vorfreude: "Es ist das größte Spiel in Deutschland, auf das alle schauen. Da haben wir richtig Bock drauf."