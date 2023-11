Matthäus zieht ernüchterndes Tuchel-Zwischenfazit

IMAGO/Michael Taeger

Lothar Matthäus kritisiert den FC Bayern

Der FC Bayern ringt nach dem Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken nach Fassung. Lothar Matthäus sieht beim deutschen Rekordmeister "Stückwerk" und attestiert den Münchnern keine Weiterentwicklung unter Thomas Tuchel.

Der FC Bayern hat sich im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken blamiert. Durch die völlig überraschende 1:2-Pleite ist der erste große Titel in dieser Saison bereits futsch. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ging mit dem deutschen Branchenprimus anschließend hart ins Gericht.

"Die Mannschaft spielt auch nach Monaten unter Tuchel immer noch nicht besser als unter Julian Nagelsmann. Es ist Stückwerk", legte der TV-Experte im Gespräch mit "Sky" den Finger in die Wunde. Tuchel hatte im März vom zuvor freigestellten Nagelsmann übernommen.

"Die hohen Siege gegen Bochum und Darmstadt waren okay, aber wenn man ehrlich ist, hatte man in Kopenhagen, bei Galatasaray, gegen United oder in Mainz schon sehr viel Glück. Die Siege waren nicht unverdient, aber auch nicht großartig herausgespielt", analysierte Matthäus die Leistungen des FC Bayern aus den vergangenen Wochen.

"Irgendwas scheint nicht zu stimmen"

Im DFB-Pokal sind die Münchner durch die Niederlage in Saarbrücken raus. Somit wird das Finale in Berlin zum vierten Mal in Serie ohne den FC Bayern stattfinden.

"Das ist kaum zu erklären. Einmal kann das passieren. Aber in Kiel, gegen Freiburg, 0:5 in Gladbach und jetzt sogar bei einem Drittligisten. Das darf nie und nimmer passieren", reagierte Matthäus auf Bayerns Pokal-Misere.

Tuchels Leistung im Duell mit dem 1. FC Saarbrücken sei ebenfalls "nicht gut" gewesen, urteilte der Weltmeister von 1990. "Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Wo ist die Dominanz, der Spielwitz, die Stärke und der Glaube alles und jeden auf dem Feld zu kontrollieren? Was ist der spielerische Plan? Musiala, Sane und Kane werden es schon richten und das wars?", fragte Matthäus und meinte: "So wird das nichts werden."

Der TV-Experte sieht den Trainer an der Säbener Straße jedoch noch nicht gescheitert. "Es kann schon noch eine Liebesbeziehung zwischen Tuchel und Bayern werden", erklärte Matthäus: "Aber dafür müssen sie Meisterschaft und Champions-League gewinnen. Nur Deutscher Meister zu werden, wird da nicht reichen. Den Titel gab es bereits in der letzten Saison und auch das mit sehr viel Glück."