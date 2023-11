Langfristiger Bayern-Vertrag für Musiala?

IMAGO/Markus Fischer

Bleibt Jamal Musiala langfristig beim FC Bayern?

Jamal Musiala ist mit gerade einmal 20 Jahren bereits unverzichtbarer Stammspieler des FC Bayern. Der Fußball-Bundesligist will den Mittelfeldmann unbedingt in den eigenen Reihen halten. Der deutsche Rekordmeister plant daher offenbar eine langfristige Vertragsverlängerung mit dem Youngster.

Wie Transfer-Reporter Ekrem Konur enthüllt, will der FC Bayern wohl das Arbeitspapier von Musiala bis einschließlich der Saison 2028/29 ausweiten.

Der Nationalspieler ist aktuell noch bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Musiala wird aufgrund seiner rasanten Entwicklung immer wieder mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Konur nennt namentlich den FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid sowie Paris Saint-Germain.

Wie das künftige Vertragskonstrukt bei Musiala aussehen könnte, erklärt der Journalist auf X (ehemals Twitter) nicht.

Der 20-Jährige war 2019 aus dem Nachwuchs des FC Chelsea zum FC Bayern gewechselt. Die Münchner sollen damals nur rund 200.000 Euro an den Premier-League-Klub überwiesen haben. Mittlerweile beträgt Musialas Marktwert ein Vielfaches.

FC Bayern will Jamal Musiala halten

Doch der FC Bayern will den Shootingstar nicht verkaufen, im Gegenteil. "Jamal ist schon heute ein fantastischer Fußballspieler. Er hat unglaubliche Anlagen und so viele Möglichkeiten, sich weiter zu verbessern. Wir tun gut daran, ihn möglichst lange bei uns zu halten", erklärte Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen unlängst in der "BR"-Sendung "Blickpunkt Sport".

"Er hat einen Vertrag bei uns bis 2026 und weiß, was er am FC Bayern hat, dass ihm hier alle Türen offenstehen", hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer zuletzt der "Abendzeitung" gesagt: "Ich würde mir wünschen, ihn sehr lange bei uns zu haben."

Der FC Bayern kämpft um Musiala. Laut Konur könnte sich dies schon bald in einer Vertragsverlängerung ausdrücken.