Exklusiv: So feierte Saarbrücken die Sensation gegen Bayern

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Boné Uaferro (M.) schockte mit dem 1. FC Saarbrücken den FC Bayern

Der 1. FC Saarbrücken feiert die Pokal-Sensation gegen den FC Bayern. Bone Uaferro hat im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de verraten, wie die Nacht nach dem Zweitrunden-Coup abgelaufen ist.

Als Schiedsrichter Frank Willenborg das Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern abpfiff, kannte der Jubel im Ludwigsparkstadion kein Halten mehr. Schließlich hatten die Saarländer durch den späten 2:1-Sieg gerade für eine der größten Überraschungen der Pokal-Geschichte gesorgt.

Dabei war der Drittligist durch den Treffer von Bayerns Thomas Müller (16.) früh in Rückstand geraten. Doch Patrick Sontheimer (45+1 Minute) sowie Marcel Gaus (90+6) schockten den Rekordmeister und versetzten Saarbrücken in Ekstase.

"Erstmal wurden in der Kabine ein paar Malle-Hits abgespielt", klärte Verteidiger Bone Uaferro gegenüber RTL/ntv und sport.de über die Feierlichkeiten nach dem Schlusspfiff auf: "Dann sind wir eigentlich direkt in die Stadt gefahren, in eine Bar und haben da noch etwas die Sensation gefeiert. Aber wir haben nicht über die Stränge geschlagen, sondern es war einfach ein schönes Zusammenkommen mit den Fans und Jungs."

Die Riesenüberraschung gegen den FC Bayern machte Saarbrücken für eine Nacht zur Party-Hochburg.

"Eigentlich ist es ja so, dass in der Altstadt ab 0 Uhr alles dicht ist. Das Spiel war ja spät. Aber zwei Bars haben dann glaube ich noch extra aufgemacht. Die Musik war auch nicht so laut, weil sie es nicht dürfen. Die Fans waren auch schon in der Stadt und haben uns gebührend begrüßt", schilderte Uaferro die Szenen in der saarländischen Landeshauptstadt.

Der 31-Jährige selbst hatte gegen den FC Bayern in der Startelf gestanden, wirkte bis zu seiner Auswechslung in der 71. Minute mit.

1. FC Saarbrücken will Schwung mitnehmen

Nach der Pokal-Sensation ist aber auch gleichzeitig vor dem Liga-Alltag. Am Samstag (14 Uhr) geht es für den 1. FC Saarbrücken beim SV Sandhausen weiter. Der Bayern-Schreck rangiert aktuell auf dem 15. Platz.

"Der Liga-Alltag ist auch sehr, sehr wichtig", betonte Uaferro. Der gebürtige Berliner hofft, dass der Sieg gegen den FC Bayern zusätzlichen Schub gibt.

"Wir waren und sind schon immer ein verschworener Haufen gewesen. Die Neuzugänge integrieren sich auch immer schnell. Aber so ein Erlebnis schweißt noch einmal zusammen und ich hoffe, dass wir den Schwung und die Euphorie in die nächsten Spiele mitnehmen."

Mit Leistungen wie gegen den FC Bayern muss sich der 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga vor keinem Gegner verstecken.