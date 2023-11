Sané-Ansage an die Fans des FC Bayern enthüllt

IMAGO/Markus Fischer

Leroy Sané stellte sich nach der Pokal-Blamage den Fans des FC Bayern

Nach dem peinlichen Aus im DFB-Pokal stellten sich nur wenige Spieler des FC Bayern den aufgebrachten Fans. Einer von ihnen war Leroy Sané. Nun wurde enthüllt, was der Flügelstürmer den Fans versprach.

Nach der Blamage beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2) verschwanden die meisten Bayern-Spieler enttäuscht in die Kabine. Nur wenige Profis suchten nach der Niederlage den Weg zu den Fans.

Ein Umstand, den Thomas Müller scharf kritisierte. "Absolut verständlich von den Fans. Da geht es nicht mal unbedingt ums Spiel oder das Ergebnis. Was überhaupt nicht geht, ist, dass nur drei oder vier Spieler von sich aus verstehen, den Support zu respektieren", erklärte der Weltmeister von 2014 am "ARD"-Mikrofon. "Die sind ich weiß nicht wie viele Hundert Kilometer unter der Woche hierher gekommen. Es ist wichtig, das zu verstehen, etwas zurückzugeben. Das geht so natürlich nicht."

Müller entschuldigt sich bei Fans des FC Bayern

Später legte er bei Instagram nach. "Das war heute Abend eine schwere Niederlage für uns. Es ist schwer, sie zu verdauen und sich jetzt auf Samstag zu konzentrieren. Ich möchte mich bei unseren Fans für das Verhalten der Mannschaft nach dem Spiel entschuldigen. Wir sollten zusammenbleiben und etwas Respekt vor euch zeigen", schrieb er.

Neben Müller schenkten Joshua Kimmich, Mathys Tel, Bouna Sarr, Frans Krätzig und Leroy Sané den aufgebrachten Zuschauern Gehör.

Laut "Bild" hat sich Sané mit einer Kampfansage an Borussia Dortmund an die Fans gewandt. Am Samstag trifft der FC Bayern zum Topspiel auf den BVB.

Dabei habe der Nationalspieler den Anhängern versichert, dass die Münchner gegen den Revierklub abliefern wollen. Jeder Spieler des deutschen Rekordmeisters werde alles in die Waagschale werfen, um die Partie zu gewinnen. Sollte dieses Vorhaben nicht gelingen, könne er den Unmut der Fans nachvollziehen.

Ähnliche Worte fand auch Müller. Nach Ansicht des Routiniers ist das Schlagerspiel beim BVB am 10. Spieltag "vielleicht das perfekte Match, um die Dinge richtig zu stellen".