Bericht: Kimmich lehnt Verlängerung beim FC Bayern ab

IMAGO/Fabian Kleer

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern?

Die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern ist alles andere als gesichert. Den Mittelfeldspieler könnte es schon im kommenden Sommer zum FC Barcelona ziehen.

Der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern ist nur noch bis 2025 datiert. Wollen die Münchner keinen ablösefreien Abgang riskieren, steht nach der Saison ein Verkauf oder eine Verlängerung an.

Geht es nach "Mundo Deportivo" und "fichajes.net" sieht Kimmich seine Zukunft allerdings nichts beim deutschen Rekordmeister. Demnach lehnt der Nationalspieler eine Verlängerung an der Isar ab und peile einen Wechsel im Sommer an.

Das rufe den FC Barcelona auf den Plan. Den Katalanen wird seit Monaten Interesse an Kimmich nachgesagt. Erst vor wenigen Monaten flirtete Barca-Coach Xavi heftig mit dem DFB-Star. "Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben", sagte die Vereinsikone.

Am öffentlichen Werben um den 28-Jährigen störte sich Bayern-Präsident Herbert Hainer. "Ich finde Xavi als Fußballer exzellent, ich habe ihn auch immer gerne spielen sehen. Ich habe auch großen Respekt vor Barcelona. Aber ich verstehe nicht ganz, muss ich ehrlich sagen, warum sie an unserem Spieler so öffentlich und offensiv baggern", konterte er damals bei "Sky".

Laut dem Podcast "Bayern-Insider" ist an den Gerüchten um einen Wechsel zum FC Barcelona ohnehin nichts dran, die finanziell schwierige Lage der Katalanen lasse ein Werben schlichtweg nicht zu.

Kimmich-Verlängerung beim FC Bayern "kein Selbstläufer"

Zuletzt hatte die "Sport Bild" berichtet, dass die Bosse des FC Bayern Vertragsgespräche mit Kimmich planen, diese seien allerdings "kein Selbstläufer".

Dennoch betonte Hainer gegenüber dem Blatt: "Natürlich wollen wir ihn so lange wie möglich für uns am Ball sehen und werden ihm das auch in den Vertragsgesprächen vermitteln. Joshua Kimmich steht für den FC Bayern. Ich würde mir wünschen, er beendet hier bei uns seine Karriere, aber das eines fernen Tages."

Insgesamt hat Kimmich seit seinem Wechsel zum FC Bayern 243 Bundesliga-Spiele für den Klub bestritten, in denen er 25 Treffer erzielte. In der laufenden Spielzeit stand er in allen neun Liga-Partien in der Startelf des deutschen Rekordmeisters.

Das Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstag und die Begegnung gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am 11. November wird er allerdings wegen einer Rot-Sperre verpassen.