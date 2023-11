Bayern-Star Tel stärkt Tuchel: "Top-Trainer"

IMAGO/Ulmer

Mathys Tel ist zufrieden mit der Arbeit von Thomas Tuchel beim FC Bayern

Mathys Tel hat sich beim FC Bayern zu einem wichtigen Kader-Baustein entwickelt - mithilfe von Cheftrainer Thomas Tuchel, wie der junge Franzose vor dem Spitzenspiel gegen den BVB am Samstag (18:30 Uhr) hervorhob.

Super-Joker Mathys Tel vom FC Bayern München ist mit seiner Rolle im Team sehr zufrieden. Drei Tore und eine Vorlage lieferte der 18-Jährige in neun Bundesliga-Partien der laufenden Saison, stets wurde er von Trainer Thomas Tuchel eingewechselt. Gerade zu Saisonbeginn sorgte der Teenager mit seinen Toren für Aufsehen.

Schnell wurden Rufe unter Fans und Experten laut, der junge Publikumsliebling sollte durchaus mehr Gelegenheiten und nicht zuletzt Startelf-Einsätze bekommen. Tel selbst verzichtete vor dem Liga-Kracher gegen den BVB jedoch auf markige Ansagen.

"Mein Plan ist es, so weiterzumachen wie bisher. Ich muss meiner Mannschaft weiterhin auf jede erdenkliche Weise helfen", erklärte der Stürmer gegenüber "bundesliga.com": "Wenn die Startelf müde wird, ist es meine Aufgabe, auf den Platz zu gehen und neue Energie zu bringen. Der Plan für mich ist klar."

Gleichwohl machte Tel keinen Hehl daraus, dass er so schnell wie möglich in die erste Elf von Tuchel kommen will: "Ich arbeite auch hart daran, mir meinen Platz in der Startelf zu sichern."

Kane für Tel ein "Vorbild" beim FC Bayern

Tuchel beschrieb der Youngster als "sehr präzisen Trainer", der "sehr auf die Details" achte - sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. "Er ist sehr genau darin, wie wir laufen und wie wir uns bewegen. Das ist ein Trainerstil, der mir sehr gefällt, denn die Details sind extrem wichtig. Man darf die Details nicht unterschätzen", lobte Tel: "Er ist ein Top-Trainer, und ich habe viel von ihm gelernt."

Mathys Tel, der sich über jüngste Vergleiche mit Bayern-Ikone Arjen Robben "sehr glücklich" zeigte, sieht derweil seinen größten Konkurrenten im Kampf um den Startelfplatz als "Vorbild": Harry Kane. "Er ist ein großartiger Stürmer. Er hat das im Laufe seiner Karriere unter Beweis gestellt."

Zwischen beiden gibt es einen guten Austausch, so der französische U21-Nationalspieler. "Oftmals muss ich ihn gar nicht fragen. Er kommt zu mir und sagt: 'Mathys, du kannst dies oder das machen.' Er ist ein Vorbild und hilft mir sehr."