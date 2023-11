Watzke: "Was soll die FIFA dann machen?"

IMAGO/Balkis Press/ABACA

Gianni Infantino trifft den saudi-arabischen Kronprinz Mohammed bin Salman

Das nächste skandalträchtige Fußball-Turnier scheint nicht mehr abzuwenden zu sein. Die Fußball-WM 2034 findet wohl in Saudi-Arabien statt. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kann den Weltverband verstehen.

Nach Katar ist vor Saudi-Arabien. Per Instagram verkündete Fifa-Boss Gianni Infantino, dass 2034 das WM-Turnier in Saudi-Arabien stattfinden werde. Viele Fußball-Fans und Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese Entscheidung scharf. "Dass viele damit nicht glücklich sind, kann ich sehr gut nachvollziehen", sagte BVB-Chef und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke im Interview mit dem TV-Sender "Sky". "Aber wenn ich das richtig sehe, haben wir auch gar keine andere Bewerbung. Wenn sich niemand bewirbt, was soll man dann machen? Das wäre sehr hilfreich gewesen."

Auch er schäume nicht gerade vor Freude ob dieser Entscheidung über, so Watzke weiter. "Aber ich bin fair genug zu sagen: Wenn sich kein anderes Land bewirbt, was soll die FIFA dann machen? (…) Es war auch ehrlicherweise kein Land da, wo ich das Gefühl hatte, dass die das wirklich mit aller Macht anstreben, so wie wir 2006."

Saudi-Arabien der letzte Kandidat für WM 2034

Kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist hatte der letzte verbleibende Kandidat Australien die Bewerbung zurückgezogen. Saudi-Arabien ist daher konkurrenzlos bei der Vergabe für die WM 2034. Diese ist also nur noch Formsache. Beim FIFA-Kongress Ende 2024 muss die offizielle Bewerbung des Königreichs noch geprüft werden. Infantino hatte jüngst die Vergabe bei Instagram als quasi schon perfekt verkauft.

"Die größte Show auf Erden wird 2026 in Nordamerika von Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten ausgerichtet. Die nächsten beiden Ausgaben werden in Afrika (Marokko) und Europa (Portugal und Spanien) ausgetragen - mit drei Festspielen in Südamerika (Argentinien, Paraguay und Uruguay) - im Jahr 2030 und in Asien (Saudi-Arabien) im Jahr 2034", schrieb er auf der Plattform: "Drei Ausgaben, fünf Kontinente und zehn Länder, die an der Austragung des Turniers beteiligt sind - so wird der Fußball wirklich global!"

Saudi-Arabien steht bei Menschenrechtsorganisationen massiv in der Kritik. Laut Human Rights Watch ist die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien "erschreckend".