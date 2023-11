Hamann: Kimmich wurde von Tuchel "demontiert"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel (l.) vom FC Bayern steht in der Kritik

Der FC Bayern befindet sich nach dem blamablen Pokal-Aus plötzlich in der Krise - ausgerechnet vor dem Kracher gegen den BVB am Samstag (18:30 Uhr). Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat einmal mehr Kritik an Cheftrainer Thomas Tuchel geübt. Stein des Anstoßes ist der Umgang mit Klub-Größen wie Thomas Müller und Joshua Kimmich.

Dem FC Bayern fehlt es an Spielern, "die vorangehen und das Kommando übernehmen", urteilte Dietmar Hamann nach dem 1:2 beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken bei "Sky". Zwei Namen, die sofort fielen, waren Thomas Müller und Joshua Kimmich.

Das Problem laut Hamann: "Müller hat nur noch wenig Einfluss, weil er selten spielt. Kimmich, der eigentlich dieser Leader sein soll, den hat er (Tuchel, Anm. d. Red.) in den letzten Monaten demontiert. Der ist total verunsichert, was auch die Rote Karte am letzten Wochenende gezeigt hat."

Immerhin, hob der 50-Jährige hervor, sei Kapitän Manuel Neuer nun wieder fit. "Aber abgesehen von Neuer hast du da keinen, der sich da herauskristallisiert hat oder der so stark gemacht wurde vom Trainer, dass du sagst: 'Das ist jetzt der, der die Mannschaft mitreißen muss.' Davon lebt ja eine Mannschaft."

Große Sorgen beim FC Bayern vor BVB-Kracher

Aufgrund von Kimmichs Sperre und mehreren verletzungsbedingten Ausfällen stelle sich Tuchels Team im Spitzenspiel am Samstag bei Borussia Dortmund beinahe "von alleine auf", so Hamann. Gegen Saarbrücken verletzte sich Innenverteidiger Matthijs de Ligt schwer am Knie, Dayot Upamecano fehlte zuletzt aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Abwehrtalent Tarik Buchmann muss zudem wegen einem Muskelbündelriss passen und stellt keine Option dar.

Auf Konrad Laimer, zuletzt immer wieder als Aufshilfs-Rechtsverteidiger aufgestellt, komme nun eine "ganz wichtige Rolle zu", meint Dietmar Hamann. Der Österreicher müsse Kimmichs Position in der Mittelfeldzentrale einnehmen und somit die Mannschaft zusammenhalten.