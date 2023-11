Aufgedeckt! Das ist Schalkes Streichliste

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wie lange spielen Terodde und Co. noch auf Schalke?

Der FC Schalke 04 steckt tief in der Krise. Der Blick in Gelsenkirchen geht bereits in die kommende Saison. Für mehrere Spieler könnte das massive Folgen haben. Gleich vier namhaften Profis droht das Aus bei den Knappen.

Dunkle Wolken über Schalke: Der Ruhrpottklub taumelt momentan der 3. Liga entgegen, steht nach 11 Spielen der laufenden Zweitligasaison auf dem Relegationsplatz. Sportvorstand Peter Knäbel dreht in seinen Planungen jeden königsblauen Stein um.

Wie die "Bild" jetzt enthüllt, stehen wohl schon vier Namen auf einer geheimen Streichliste. Die Arbeitspapiere der vier genannten Spieler laufen allesamt im kommenden Jahr aus. Doch nicht nur die Verträge spielen eine Rolle, sondern auch Verletzungsanfälligkeit, fehlende Form und eine "dringend nötige Kaderwert-Entwicklung".

Schalke-Quartett droht das Aus

Bekanntester Name ist Simon Terodde (35). Der Stürmer und Rekordtorschütze der 2. Bundesliga plagt sich immer wieder mit Blessuren herum. Gegen den St. Pauli im DFB-Pokal zog er sich zuletzt eine Knöchelverletzung zu. Er kommt bislang auf - für Terodde-Verhältnisse überschaubare - zwei Treffer. Laut "Bild" wird aber erst nach der Saison entschieden, wie es mit ihm weitergeht - möglicherweise erhält der Kapitän einen anderen Job im Verein, falls er seine Karriere beenden sollte.

Zusammen mit Danny Latza soll er zu den Top-Verdienern im Klub gehören. Falls Schalke den Vertrag auslaufen lassen sollte, würde Budget frei werden.

Dies wäre auch bei einem Aus von Latza (33) der Fall. Der Ex-Kapitän verpasste bisher schon fünf Liga-Spiele und soll ebenfalls auf der Liste stehen.

Mit Verletzungen kämpfte auch Mittelfeldmann Dominick Drexler (33). Er verpasste in dieser Spielzeit vier Partien, kommt bislang weder auf ein Tor, noch auf einen Assist.

Aktiv auf Suche nach einem Ersatz sei der FC Schalke schon auf der Position von Cedric Brunner. Der 29-Jährige verpasste wegen einer Leistenverletzung schon sieben Spiele. Bereits im Winter soll ein Ersatzmann für den Rechtsverteidiger kommen, heißt es.