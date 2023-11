BVB droht bittere Transfer-Niederlage bei Belgien-Juwel

IMAGO

Arthur Vermeeren steht beim BVB auf dem Zettel

Vor einigen Wochen kursierten Gerüchte, wonach das belgische Top-Talent Arthur Vermeeren bei Borussia Dortmund auf dem Zettel steht. Dem BVB droht nun aber offenbar eine empfindliche Transfer-Niederlage.

Wie die spanische Zeitung "Sport" schreibt, ist der FC Arsenal nämlich inzwischen Top-Favorit im Werben um den 18-jährigen Mittelfeldspieler. Schon im Januar könnten die Gunners den Youngster für rund 15 Millionen Euro nach London lotsen, heißt es.

Ein solches Angebot werde beim englischen Vizemeister derzeit intern diskutiert.

Vermeeren fühlt sich derweil angeblich bereit für den nächsten Schritt und will seinen aktuellen Klub, den belgischen Meister Royal Antwerpen, möglichst schnell verlassen, so der Bericht weiter. Der FC Arsenal soll zum Umfeld des Spielers bereits intensiven Kontakt pflegen.

Zwar gelte das Mittelfeld-Juwel beim Premier-League-Klub durchaus als riskanter Transfers. Man sei aber optimistisch, dass sich der U21-Nationalspieler schnell dem Niveau der Liga anpassen könne.

BVB scoutete Vermeeren genau

Noch vor zwei Wochen hatten belgische Medien den BVB ebenfalls zum Interessentenkreis für Vermeeren gezählt. Nun drohen die Westfalen bei einem hochveranlagten Youngster leer auszugehen.

Laut "voetbalprimeur" sollen Scouts aus Dortmund Vermeeren zuletzt intensiv beobachtet haben. "Mundo Deportivo" berichtete, dass auch der FC Barcelona, der FC Liverpool, Ajax Amsterdam und RB Leipzig zuletzt über eine Verpflichtung im Winter nachdachten.

Vermeeren gilt als kommender Star im zentralen Mittelfeld. Schon mit 18 Jahren gehört er zu den defensivstärksten Mittelfeldspielern der belgischen Liga. Das progressive Passspiel gehört ebenfalls zu seinen Stärken.

Bislang stand der Hoffnungsträger in dieser Saison bei Antwerpen in allen Pflichtspielen in der Startelf. In 19 Partien gelangen ihm bislang ein Tor und fünf Vorlagen.