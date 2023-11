Götze-Ehepaar enthüllt Details zum neuen Baby-Glück

Mimmo Carriero / IPA via www.imago-images.de

Mario Götze (l.) mit seiner Ehefrau Ann-Kathrin

Am 20. Oktober sind die Eheleute Mario und Ann-Kathrin Götze zum zweiten Mal Eltern geworden. Der Starspieler von Eintracht Frankfurt und die Influencerin verkündeten diese frohe Kunde in den sozialen Medien, außerdem hatte der Nationalspieler einen Tag später beim 3:1-Auswärtssieg der Hessen in Hoffenheim gefehlt. Nun gab das Ehepaar neue Details zum frischen Baby-Glück preis.

Was die Millionen Fans und Follower des einstigen Offensivspielers des BVB und des FC Bayern tagelang brennend interessierte: Wie heißt das kleine Mädchen denn nun, welches vor knapp zwei Wochen das Licht der Welt erblickte?

In einem gemeinsamen Instagram-Post klärten der 30-Jährige und die 33-Jährige jetzt auf.

"Unsere Tochter Gioia wurde am 20. Oktober geboren und wir sind überglücklich, sie bei uns zuhause zu haben", schrieben die beiden via Instagram an ihre insgesamt mehr als zehn Millionen Follower.

Nach ihrem ersten gemeinsamen Kind, dem mittlerweile dreijährigen Sohn Rome, trägt nun auch die kleine Gioia einen italienischen Vornamen. Die Götzes gelten als große Italien-Fans.

Das zweite Götze-Baby ist mittlerweile seit über einer Woche zuhause bei seinen Eltern. Der stolze Vater Mario trug die kleine Gioia höchstpersönlich aus dem Krankenhaus und sorgte dabei für süße Schnappschüsse.

Götze noch ohne Saisontor für die Eintracht

Die frohe Kunde der Geburt des zweiten Kindes sorgte für große Erleichterung bei der ganzen Familie und den vielen Fans, denn nach der Hochrisikoschwangerschaft schien es allen gut zu gehen. Nun veröffentlichten Mario und Ann-Kathrin Götze also auch den Namen des Sprösslings.

Mario Götze steht derweil bei Eintracht Frankfurt noch bis 2026 unter Vertrag, bringt es in der laufenden Pflichtspiel-Saison schon wieder auf zwölf Einsätze für die Adlerträger. Auf sein erstes Saisontor wartet der Weltmeister von 2014 allerdings noch.