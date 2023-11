Brandt bescheinigt Bayern-Star "sensationelle Entwicklung"

IMAGO/Blatterspiel

Julian Brandt hofft mit dem BVB auf Zählbares gegen den FC Bayern

Julian Brandt empfängt am Samstag (18:30 Uhr) mit Borussia Dortmund den FC Bayern. Der Schlüsselspieler auf Seiten der Münchner ist für den BVB-Star nicht etwa Top-Torschütze Harry Kane, sondern ein alter Bekannter aus der deutschen Nationalmannschaft.

Offensivmotor Julian Brandt legt vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern den Fokus auf DFB-Kollege Leroy Sané. "Ich muss sagen, dass Harry Kane im Moment sehr im Mittelpunkt steht, aber für mich persönlich, und ich kann das beurteilen, weil ich mit ihm gespielt habe, ist Leroys Entwicklung sensationell", gab der 27-Jährige im Gespräch mit "bundesliga.com" zu: "Er ist im Moment so stark."

Mit acht Toren und zwei Vorlagen ist Sané hinter Kane (zwölf Tore, fünf Vorlagen) derzeit Bayerns bester Scorer in der Liga. Brandt kommt selbst auf je vier Tore und Vorlagen, womit er die BVB-interne Rangliste anführt.

Mit Blick auf Sané fügte Brandt hinzu: "Ich will nicht sagen, dass er zeigt, was er kann, aber er ist extrem effizient, und für mich der Spieler bei Bayern, der am besten spielt und auf den wir uns am meisten konzentrieren sollten. Ich will Harry Kane nicht schlecht reden, wenn man bedenkt, wie viele Tore er geschossen hat, aber ich denke, Leroy ist ihr Schlüsselspieler."

BVB-Star Brandt: Kane beim FC Bayern jetzt angekommen

Kanes Leistungen zum Saisonstart hätten den Dortmunder indes "nicht überrascht", wenngleich es nach dessen ersten Spielen im Bayern-Dress durchaus so aussah, als "bräuchte er noch ein bisschen Zeit, um sich in die Mannschaft einzufügen".

Brandt zufolge ist die Zeit der Eingewöhnung nun vorbei: "Er hat in den meisten Spielen ein Tor geschossen, aber man dachte immer noch, dass er sich vielleicht noch anpassen muss, aber jetzt kann man sehen, dass er von Woche zu Woche besser wird, seine Mitspieler verstehen ihn, er versteht sie."