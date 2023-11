Tuchel stichelt gegen Matthäus und Hamann

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Thomas Tuchel hat auf die Kritik an seiner Person reagiert

Thomas Tuchel muss sich nach dem blamablen Aus im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken viel Kritik anhören. Besonders laut hallten die kritische Aussagen von den Ex-Bayern-Profis Lothar Matthäus und Dietmar Hamann durch die Säbener Straße. Thomas Tuchel reagierte mit einem Lacher auf die Wortmeldungen.

Nach Niederlagen gibt es leichtere Jobs als den des Bayern-Trainers. Kritik ist einem Coach wie Thomas Tuchel dann gewiss, vor allem nach einer überraschenden Pleite gegen einen Drittligisten wie am Mittwoch in Saarbrücken.

Als vor der Spieltagspressekonferenz der Bayern zum Bundesliga-Gipfel gegen den BVB ein Reporter ansetzte, die Kritik von Matthäus und Hamann wiederzugeben, und Matthäus mit den Worten zitierte, dass er keine "Weiterentwicklung" im Team sehe, grätschte Tuchel elegant dazwischen und sagte lachend: "Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung, können wir vorspulen?"

Tuchel: Schwierig, kritische Stimmen zu widerlegen

Tuchel dann im ernsteren Ton weiter: "Natürlich kommt Kritik auf, das ist ganz klar." Bei den Bayern zu unterscheiben, heiße eben: Jedes Spiel zu gewinnen und jeden Titel. "Es bedeutet für mich auch immer, alles auszublenden und nichts zu lesen, weil das immer etwas mit dir macht. Wir wissen, dass wir viel tun und noch besser werden wollen. Das ist alles legitim. Ich bin sehr ehrgeizig und selbstkritisch mit mir selber. Ich nehme Niederlagen persönlich", so Tuchel weiter.

Er betonte, dass er und sein Staff sich selbst hinterfragen würden. Klar ist: Der erste Titel ist futsch. Das nagt am ehrgeizigen Trainer. "Wir waren hier, um nach Berlin zu gehen. Das ist uns sehr früh nicht gelungen. Es ist jetzt schwierig, kritische Stimmen zu widerlegen, das müssen wir jetzt einfach aushalten."

Matthäus hatte jüngst ein ernüchterndes Tuchel-Zwischenfazit als Bayern-Trainer gezogen. "Die Mannschaft spielt auch nach Monaten unter Tuchel immer noch nicht besser als unter Julian Nagelsmann. Es ist Stückwerk", sagte er im Gespräch mit "Sky". In die gleiche Kerbe schlug Ex-Nationalspieler und "Sky"-Experte Hamann. Tuchel sei in München, um "eine Mannschaft zu formen, eine Einheit formen. Das hat er nicht geschafft", kritisierte Hamann und warf dem Trainer vor, Führungsspieler Joshua Kimmich in den vergangenen Monaten "demontiert" zu haben.