VfB Stuttgart verkündet Guirassy-Update

Diese Nachricht wird alle Fans von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hoch erfreuen: Wie der Tabellendritte am Freitagmittag selbst verkündete, ist Top-Torjäger Serhou Guirassy wieder ins Training bei den Schwaben eingestiegen. Die Hoffnungen auf ein zeitnahes Comeback des Stürmers steigen damit weiter.

Wie der Klub aus dem Ländle bestätigte, kehrte Guirassy am Freitag auf den Trainingsplatz zurück, wo er in einer individuellen Einheit mit Athletiktrainer Martin Franz erste Laufübungen auf dem Rasen absolvierte.

Der 27-Jährige hatte sich vor knapp zwei Wochen im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin verletzt und musste bereits nach 30 Minuten mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Angreifer bereits für seine Farben getroffen, letztlich siegten die Schwaben mit 3:0 bei den Eisernen.

Das einzige Bundesliga-Spiel, welches der VfB Stuttgart eine Woche danach ohne Serhou Guirassy im Kader bestritt, endete gleich mal mit der ersten Heimniederlage der Saison - 2:3 gegen Hoffenheim.

Umso größer sind die Hoffnungen, dass der Guineer möglichst zeitnah wieder ins Mannschaftstraining der Schwaben zurückkehren kann.

Guirassy stellte sogar Bayern-Star Kane in den Schatten

Teile des Individualtrainings absolvierte Guirassy sogar schon wieder mit dem Ball am Fuß, was die Hoffnungen auf ein schnelles Pflichtspiel-Comeback ebenfalls befeuert.

Gegenwärtig scheint es möglich, dass der Stuttgarter Überflieger schon in der kommenden Woche zum Heimspiel gegen Borussia Dortmund wieder im VfB-Kader stehen könnte.

Der Mittelstürmer sorgte in der bisherigen Saison mit einer überragenden Torquote in ganz Fußball-Europa für Staunen. In seinen bisherigen acht Bundesliga-Einsätze erzielte Guirassy sagenhafte 14 Treffer und stellte damit sogar Bayerns Superstar Harry Kane in den Schatten, der bei zwölf Treffern steht.