Liverpool offenbar weiterhin heiß auf BVB-Star

Donyell Malen (l.) jubelt beim BVB an der Seite von Julian Brandt

Wird der FC Liverpool im Zuge seiner Transferplanungen bei Borussia Dortmund vorstellig? Die Reds sollen einen BVB-Star im Visier haben. Gänzlich neu ist das Gerücht nicht.

Laut dem spanischen Portal "todofichajes" ist der FC Liverpool an Donyell Malen interessiert. Plan sei es, den Angreifer in Zukunft an der Seite von Darwin Nuñez, Luis Diaz oder Cody Gakpo spielen zu lassen.

Malen könnte an der Anfield Road als möglicher Nachfolger von Mohamed Salah fungieren. Die Vereinslegende wird immer wieder mit einem potenziellen Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Noch besitzt Salah beim Premier-League-Klub aber einen Vertrag bis 2025.

Malen ist sogar noch eine Saison länger an den BVB gebunden. Der 24-Jährige zählt unter Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic zum unverzichtbaren Stammpersonal.

Donyell Malen überzeugt nach Startschwierigkeiten beim BVB

Die "Sport Bild" hatte bereits Ende September berichtet, dass Reds-Teammanager Jürgen Klopp "ein Auge" auf Malen geworfen haben soll. Das Sportmagazin spekulierte in diesem Zusammenhang, dass der BVB erst bei einer Offerte von über 60 Millionen Euro womöglich "zucken" würde. Ansonsten sollte der deutsche Vize-Meister kein Interesse an einem Verkauf haben. Schließlich gehört Malen bei den Westfalen zu den verlässlichsten Offensivspielern.

Der Niederländer war im Sommer 2021 für rund 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu den Schwarz-Gelben gewechselt.

Zunächst strauchelte Malen im BVB-Dress. Während der vergangenen Saison platzte beim Offensivmann dann aber der Knoten.

Verwirrung um Interesse des FC Bayern

Das Portal "fichajes.net" hatte vor rund einem Monat behauptet, dass sich Malen auch in den Fokus des FC Bayern gespielt hat.

Nach Informationen von "Bild" ist der Dortmunder Profi derzeit jedoch "überhaupt kein Thema" beim deutschen Rekordmeister.