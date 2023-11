Tuchel stellt Kader-Planungen beim FC Bayern zurück

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Thomas Tuchel denkt beim FC Bayern nur von Spiel zu Spiel

Trainer Thomas Tuchel hat beim FC Bayern alle Kader-Planungen für den Winter erst einmal zurückgestellt.

"Die Überlegungen drehen sich um das Jetzt, um jedes einzelne Spiel. Es geht um Lösungen, damit wir wettbewerbsfähig sind", sagte Tuchel vor dem Klassiker am Samstag (18:30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund.

Deshalb beschäftige er sich im Moment nicht mit möglichen Verstärkungen im Januar. Vielmehr gehe es für den Rekordmeister gerade darum, "zu gewinnen, zu gewinnen, gefräßig zu bleiben und die Ansprüche nicht zurückzustellen".

Allerdings sorgt der dünn besetzte Kader des FC Bayern nach wie vor für Diskussionen. In Dortmund muss Tuchel auf die verletzten Matthijs de Ligt und Raphael Guerreiro sowie den gesperrten Joshua Kimmich verzichten. Über einen Einsatz der angeschlagenen Dayot Upamecano und Leon Goretzka will Tuchel erst kurz vor dem Spiel entscheiden.

Eine kurzfristige Verstärkung durch einen derzeit vertragslosen Spieler schloss Tuchel vor dem Ligakracher in Dortmund aber trotz aller Sorgen aus. Zuletzt hatte Jerome Boateng bei den Bayern mittrainiert, es war aber zu keinem Vertragsabschluss gekommen. Es gebe auch im Moment "keine Überlegungen, etwas zu verändern", sagte Tuchel am Freitag.

Im Winter wird der FC Bayern aber sicher tätig werden, dies hatte zuletzt auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß in Aussicht gestellt. "Wenn gute Argumente dafür auf uns zukommen, sind wir grundsätzlich nicht dagegen", sagte er bei Sky. Man müsse "analysieren, was benötigt wird. Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist".