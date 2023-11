Real Madrids Transfer-Pläne mit Musiala enthüllt

IMAGO/Ulmer

Jamal Musiala jubelt im Trikot des FC Bayern

Der FC Bayern will Jamal Musiala unbedingt in den eigenen Reihen halten. Laut einem Medienbericht könnte der Nationalspieler aber ein ernsthaftes Thema bei Real Madrid werden - unter einer Bedingung.

Wie "Sport Bild" berichtet, soll Musiala bei den Königlichen "die erste Alternative" sein, sollte die angestrebte Verpflichtung von Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) scheitern.

Real Madrid buhlt bereits seit langer Zeit um den französischen Superstar. Dennoch weilt Mbappé weiterhin an der Seine. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft bei PSG jedoch im kommenden Sommer aus. Der spanische Rekordmeister will seinen Hut erneut in den Ring werfen.

Real Madrid hat mit Musiala offenbar eine weitere Option auf dem Zettel stehen. Der Youngster des FC Bayern soll dem Bericht zufolge aber auch ein Thema bei Manchester City sein. Pep Guardiola würde den 20-Jährigen als "legitimen Nachfolger für Kevin De Bruyne" sehen, heißt es.

FC Bayern kämpft um Jamal Musiala

Musialas Arbeitspapier beim FC Bayern ist noch bis 2026 gültig. Die Münchner wollen gerne vorzeitig mit dem Nationalspieler verlängern.

Transfer-Reporter Ekrem Konur berichtete unlängst, dass der Bundesligist den Vertrag von Musiala wohl bis einschließlich der Saison 2028/29 ausweiten möchte.

"Jamal ist schon heute ein fantastischer Fußballspieler. Er hat unglaubliche Anlagen und so viele Möglichkeiten, sich weiter zu verbessern. Wir tun gut daran, ihn möglichst lange bei uns zu halten", sagte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen kürzlich in der "BR"-Sendung "Blickpunkt Sport".

Musiala war 2019 aus der Nachwuchsabteilung des FC Chelsea an die Säbener Straße gewechselt. In München gelang ihm anschließend der große Durchbruch. Bei der Kopa-Wahl als weltbester U21-Spieler des Jahres beim Ballon d'Or 2023 landete Musiala zuletzt hinter Jude Bellingham (Real Madrid) auf dem zweiten Platz.