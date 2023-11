Karriereende? Zukunftsplan von Müller durchgesickert

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Müller gehört beim FC Bayern zum Inventar

Thomas Müller ist beim FC Bayern längst nicht mehr wegzudenken. Der Vertrags des Urgesteins läuft am Saisonende aus. Das Karriereende soll allerdings unwahrscheinlich sein.

Wie der "kicker" berichtet, will Müller bis 2025 spielen.

Der 34-Jährige brennt nach wie vor für "seinen" FC Bayern. Deswegen denkt der Weltmeister von 2014 wohl nicht daran, seine Profi-Laufbahn im kommenden Sommer zu beenden.

"Kein Grund zur Eile" für Thomas Müller

Müllers Arbeitspapier an der Säbener Straße ist bis zum Saisonende datiert. Laut dem Fachmagazin sind die Verantwortlichen des FC Bayern bislang noch nicht an die Identifikationsfigur des Vereins herangetreten. Müller soll selbst aber auch "keinen Grund zur Eile" sehen, so der "kicker".

Zuletzt hatten bereits "Sky" und "Sport Bild" vermeldet, dass sich der offensive Mittelfeldspieler eine weitere Saison im FCB-Trikot nur allzu gut vorstellen könne.

Müller ist unter Cheftrainer Thomas Tuchel nicht immer erste Wahl. Jamal Musiala gilt auf seiner Position hinter der Spitze als gesetzt. Der Routinier unterstreicht dennoch immer wieder seine Wichtigkeit für den deutschen Rekordmeister und geht als Lautsprecher und Führungspersönlichkeit voran.

Thomas Müller "ganz wichtiger Bestandteil" des FC Bayern

"Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil für die Mannschaft", sagte Bayerns neuer Sportdirektor Christoph Freund im September bei "Sky" und kündigte in diesem Zusammengang an: "Wir werden Gespräche führen die nächsten Wochen."

Gut möglich also, dass es beim FC Bayern auch in der kommenden Saison müllert.

Der Ur-Bayer hatte am 15. August 2008 im Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV (2:2) sein Pflichtspieldebüt für den deutschen Branchenprimus gefeiert. Seitdem folgten beim FC Bayern unter anderem zwölf Meisterschaften, sechs DFB-Pokal-Titel sowie zwei Triumphe in der Champions League.