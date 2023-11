Hamann schießt gegen Hoeneß

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Kritisiert den FC Bayern Woche für Woche: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann hat erneut Kritik am FC Bayern und seinen Protagonisten geübt. Bei einem Event in München schießt der ehemalige FCB-Profi gegen Klub-Patron Uli Hoeneß, rät den Münchnern davon ab, in Leverkusen zu wildern - und lobt BVB-Trainer Edin Terzic.

"Du kannst von außen den Verein nicht weiterführen wollen. Dann muss er auch die nötige Disziplin an den Tag legen. Natürlich soll er auch etwas sagen. Nur solche Dinge wie im Sommer mit der Kane-Geschichte, dass Levy (Tottenham-Boss; Anm.d.Red.) irgendwann umfallen wird, so etwas hilft nicht", sagte Hamann laut "Sky" bei einem Gespräch in einem Münchner Nobelhotel über Bayern-Patron Hoeneß.

Hoeneß war im Sommer während des erbitterten Transferpokers zwischen Bayern und Tottenham mit vollmundigen Aussagen vorgeprescht, brachte die Verhandler um CEO Jan-Christian Dreesen somit durchaus in Bedrängnis.

FC Bayern: Wirtz ein Offensiv-Ass zu viel?

Der "Sky"-Experte riet den Bayern zudem davon ab, Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zu holen, solange Jamal Musiala und Serge Gnabry beim FCB spielen. Es wäre "schwierig", sollte Wirtz dazukommen. "Du hast Sane, Gnabry und Coman. Zwei dieser drei würden dann wahrscheinlich nicht spielen.

Man muss schauen, "wie Bayern Fußball spielt", erläuterte Hamann und führte fort: "Mit Sane und Coman hast du reine Eins-gegen-Eins-Spieler. Wirtz setzt in Leverkusen die Außenspieler ein, setzt Boniface ein. Er bringt alles zusammen. In der Mitte hättest du mit Musiala noch einmal einen, der auch ein reiner Eins-gegen-Eins-Spieler ist. Wenn er den Ball hat, geht der Kopf runter und er fängt das Dribbeln an. Kane ist im Spiel überhaupt nicht involviert. Ich glaube, wenn Wirtz bei Bayern wäre, wäre der Fußball ein anderer."

Ein Lob hatte Hamann vor dem Bundesliga-Klassiker BVB gegen Bayern für Dortmunds Trainer Erdin Terzic parat. Er habe nicht erwartet, dass der BVB nach dem Meister-K.o. vom Mai eine so gute Runde spiele. "Wenn Dortmund unter die ersten Vier kommt, haben sie eine gute Saison gespielt. Es ist hervorragend, wie Terzic es nach dem Ende der vergangenen Saison wieder hinbekommen hat."