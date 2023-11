Schlechte Nachricht für den BVB vor Kracher gegen Bayern

IMAGO/Laci Perenyi

Der BVB trifft am Samstagabend auf den FC Bayern

Die Fußball-Bundesliga blickt am 9. Spieltag auf das Duell zwischen Vizemeister Borussia Dortmund gegen Meister FC Bayern. Kurz vor dem Anpfiff muss BVB-Cheftrainer Edin Terzic aber offenbar schlechte Nachrichten verkraften. Thomas Tuchel darf sich hingegen über zwei gute Neuigkeiten freuen.

Der BVB muss nach Angaben von "Sky" am Samstagabend (18:30 Uhr) auf Emre Can verzichten.

Der Dortmunder Kapitän hatte sich beim Champions-League-Spiel in Newcastle (1:0) eine Prellung oberhalb des Knies zugezogen, woraufhin er sowohl das Liga-Duell gegen Eintracht Frankfurt (3:3) als auch den Pokal-Schlagabtausch gegen 1899 Hoffenheim (1:0) verpasste. Womöglich wird Can gegen den FC Bayern erneut von Salih Özcan vertreten.

Gute Nachrichten für den FC Bayern

Auf Seiten der Gäste aus München hat sich die prekäre Personallage unterdessen ein wenig entspannt. Dem TV-Sender zufolge sind die zuletzt angeschlagenen Dayot Upamecano und Leon Goretzka mit nach Dortmund gereist.

Dayot Upamecanos Einsatz ist insofern wichtig, als dass Innenverteidiger-Kollege Matthijs de Ligt mehrere Wochen verletzt fehlt. Leon Goretzka ist im Mittelfeld ebenfalls unersetzlich, da Leitwolf Joshua Kimmich nach seiner Roten Karte gegen den SV Darmstadt (8:0) gesperrt fehlt.

Trainer Thomas Tuchel hatte am Freitag erklärt, bis kurz vor dem Anpfiff des Bundesliga-Spitzenspiels warten zu wollen, ehe er eine Entscheidung über die Startelf trifft. "Wir werden lange Gespräche führen mit den Spielern, mit den Medizinern, und dann ganz, ganz spät entscheiden", sagte er am Freitagmittag.

Upamecano laborierte zuletzt an einer Muskelverletzung, Goretzka müsste mit einer Schiene an der vor knapp zwei Wochen gebrochenen Hand spielen. "Der natürliche Schritt" sei es nicht, beide einzusetzen, beide hätten beim 1:2 am Mittwoch im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken nicht im Kader gestanden, sagte Tuchel - und dennoch: "Wenn Upa nicht kann, dann Leon, wenn Leon nicht kann dann Upa, so in etwa ist der Plan."