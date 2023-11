Nächster Bayern-Boss macht Transfer-Ansage

IMAGO/Ulrich Wagner

Jan-Christian Dreesen ist Vorstandsvorsitzender des FC Bayern

Nach Uli Hoeneß hat sich in Jan-Christian Dreesen ein weiterer Verantwortlicher des FC Bayern zu möglichen Winter-Transfers geäußert. Gut möglich, dass die Münchner bald schon Zuwachs für den Kader bekommen.

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hat vor dem Bundesliga-Spiel beim BVB durchblicken lassen, dass Trainer Thomas Tuchel im Winter weitere Neuzugänge zur Verfügung gestellt werden.

"Wenn wir es für notwendig erachten, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle verstärken, werden wir das tun", so Dreesen bei "Sky" am Samstagabend. Der Nachfolger von Oliver Kahn fügte hinzu: "Wir haben nach wie vor Top-Qualität im Kader. Das heißt aber nicht, dass wir nicht noch stärker werden wollen."

Jan-Christian Dreesen bleibt damit auf der Linie, die jüngst von Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß verkündet wurde. Der Ehrenpräsident hatte aufhorchen lassen, als er Thomas Tuchel Verstärkungen in Aussicht stellte.

"Wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird. Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist", sagte Hoeneß vor der Pokal-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken bei einer Wohltätigkeits-Veranstaltung des deutschen Rekordmeisters beim Circus Roncalli. Auch trotz des Ausscheidens im Pokal dürfte der FC Bayern bald nachbessern.

Werden Tuchels Wünsche bald erfüllt?

Bis zuletzt galt der langjährige Bayern-Präsident eher als Bremser beim Kauf neuer Stars. So hatte Hoeneß im Sommer etwa nicht die Notwendigkeit gesehen, dass ein neuer defensiver Mittelfeldspieler verpflichtet werden muss.

Trainer Thomas Tuchel hatte derweil schon vor Saisonbeginn vergeblich weitere Verstärkungen angemahnt. Vor allem in der Defensive war es personell aufgrund von Verletzungen in den vergangenen Wochen eng geworden.

Zu erwarten ist daher, dass die Münchner im Winter Ausschau nach einem weiteren Innen- oder Rechtsverteidiger halten. Auch ein neuer Sechser könnte verpflichtet werden.